Глоба назвал знаки зодиака, которые с 27 августа накроет «денежное цунами»

Астролог Павел Глоба заявил, что с 27 августа три знака зодиака ждет «денежное цунами». Речь идет о Раках, Скорпионах и Рыбах.

Как заявил Глоба, чтобы не делали Раки – это будет приносить им деньги. При этом астролог посоветовал не жадничать, а делиться деньгами с близкими и родными. Впрочем, не стоит забывать и о собственном запасе. Средства не должны истощаться.

Как заметил Глоба, Скорпионам с 27 августа стоит довериться своему чутью. Это приведет к «лавине денег». Скорпионам в ближайшее время можно смело менять профессию и род деятельности. Ввязываться в проекты, которые казались рискованными. Можно покупать и продавать недвижимость, авто, инвестировать. Не спугнуть удачу поможет доброе отношение к людям.

Наконец, Рыбы с 27 августа могут ожидать крупную сумму денег, откуда их совсем не ждали. Глоба посоветовал не потерять голову от счастья. В этот период надо много и кропотливо работать, также уверенно двигаться к своей цели, сообщает prokazan.ru.

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Напомним, что Павел Глоба – один из самых уважаемых астрологов в России. У него большая армия поклонников.