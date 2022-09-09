Главные везунчики сентября! Глоба назвал знаки зодиака, на которых обрушится нежданный денежный куш

Павел Глоба озвучил денежный прогноз на сентябрь 2022 года, назвав главных везунчиков зодиакального круга. Так, астролог подметил, что Меркурий будет влиять на два знака зодиака с 10 числа первого осеннего месяца. Этим людям удастся отлично заработать, укрепить свои финансовые позиции, залатать брешь в семейном бюджете и даже сорвать денежный куш. Речь идет о Раках и Весах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, уже с 10 сентября Раков ждет щедрый денежный период. Павел Глоба подчеркнул, что они получат не только то, чего ожидают, но и сверх этого. Представителям этого знака зодиака стоит купить лотерейный билетик — высока вероятность крупного выигрыша. А возможно, им кто-то отдаст старый долг, который Раки уже и не мечтали получить.

Весам с 10 сентября и до конца месяца стоит готовиться к тому, что удача повернется к ним лицом. Судьба даст не деньги, а инструменты для их получения. Астролог считает, представители этого знака зодиака поймают удачу за хвост, они легко смогут поменять работу, получить новую должность и в разы увеличить свой заработок.

По материалам Prokazan