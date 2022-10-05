Главные везунчики октября! Павел Глоба назвал два знака зодиака, на которые обрушится денежный куш

Но также российский астролог назвал два знака Зодиака, которые станут главными везунчиками октября.

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Это Водолеи, которых ждет прекрасный период. По мнению эксперта, на них едва ли не упадет чемодан с деньгами. В личной жизни также их ждет успех. При этом зря тратить время не стоит, лучше воспользоваться возможностями октября сполна.

Глоба выделил еще и Скорпионов, которые также поймают птицу счастья за хвост. Помимо денежного водопада, который обрушится на представителей этого знака, Скорпионы смогут наладить отношения со своими родными и близкими. Так что в октябре их ждет настоящая идиллия, пишет Prokazan.ru