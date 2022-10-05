Главные везунчики октября! Павел Глоба назвал два знака зодиака, на которые обрушится денежный куш

Известный астролог Тамара Глоба регулярно делает свои прогнозы на будущее. Она считает, что в октябре нашу страну ждут трудности. По ее словам, последствия текущих событий будут отражаться еще девять месяцев. Будут несколько особенно критических дней.
Но также российский астролог назвал два знака Зодиака, которые станут главными везунчиками октября.
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Это Водолеи, которых ждет прекрасный период. По мнению эксперта, на них едва ли не упадет чемодан с деньгами. В личной жизни также их ждет успех. При этом зря тратить время не стоит, лучше воспользоваться возможностями октября сполна.
Глоба выделил еще и Скорпионов, которые также поймают птицу счастья за хвост. Помимо денежного водопада, который обрушится на представителей этого знака, Скорпионы смогут наладить отношения со своими родными и близкими. Так что в октябре их ждет настоящая идиллия, пишет Prokazan.ru