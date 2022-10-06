Этим знакам зодиака 6 октября подарит новые возможности

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что четверг, 6 октября, подарит новые возможности самым активным коммуникабельным из нас.

Львы(23 июля – 23 августа )

Дорогие Львы, сегодня у вас будет возможность познакомиться с новыми людьми и встретиться со старыми друзьями, которых вы давно не видели. Вы извлечете максимум пользы из вашего совместного времени, участвуя в какой-либо совместной деятельности и наслаждаясь ею в полной мере, так что начните свой день с улыбки и будьте открыты к общению.

Девы (24 августа – 23 сентября)

Девы, будет хорошо, если в этот день вы отправитесь на прогулку с семьей или организуете совместный ужин. Это прекрасная возможность провести время с самыми важными для вас людьми, поэтому приложите все усилия, чтобы воспользоваться ею.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, добиться целей в этот день не составит особого труда. У вас будет фантастический день, так как он настроит ваш разум на спокойный лад. Беритесь за дела, которые вызывали тревогу и беспокойство, все пройдет как маслу.