Для каких знаков зодиака 5 октября станет неблагоприятным днем

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в среду, 5 октября, день довольно неблагоприятен. Звезды рекомендуют иметь «план Б» на случай мелких и крупных неурядиц в работе, по возможности не брать на себя лишнюю ответственность, не попадаться на глаза начальству и не давать никому обещаний.

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Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Тельцы, есть вероятность, что кто-то из членов вашей семьи может принять решение, которое заставит вас почувствовать беспокойство. Вы убеждены, что все сложится к худшему, но звезды рекомендуют вам сохранять оптимистичный настрой. В конечном итоге вы и ваши близкие не понесете никаких потерь.

Раки (22 июня – 22 июля)

Раки, когда вы сталкиваетесь с проблемой, наиболее продуктивным будет воздержаться от возложения вины на других и жалоб на жизнь, а вместо этого направить свое внимание на принятие ситуации и поиск эффективных решений. Исход ситуации только в ваших руках, но нельзя терять ни минуты.