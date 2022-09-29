Держать с ними ухо востро! Названы самые плохие мужья по знаку зодиака

Под каким знаком зодиака рождаются самые плохие мужья? Ответ на этот вопрос дали астрологи. Не всем женщинам везет в браке. Многие сталкиваются с транжирами, домашними тиранами, ревнивцами, способными доставить своей второй половинке немало хлопот. Представители какого зодиакального круга относятся к самым худшим мужьям? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Вечные искатели приключений и веселья Близнецы не способны слушать рассказы своей жены об успехах детей в школе или о проблемах с соседями. Им куда важнее «строить замки из песка». Серьезности от представителей этого зодиакального круга ждать не приходится. Они, в первую очередь, люди настроения.

А вот Рыбы славятся своей тонкой душевной организацией. Они привыкли, что все с самого раннего детства относятся к ним с трепетом. Вот только не каждая женщина готова холить и лелеять такого мужчину, который постоянно нуждается в похвале и поддержке, зачастую не способного на такую же отдачу в отношении своей второй половинки.

Замужество со Скорпионом потребует от женщины полного подчинения. В случае если избранница вдруг устроит бунт на корабле, с ней тут же разведутся. Представители этого зодиакального круга требуют от своей второй половинки уступчивости.

По материалам Sportkp