Деньги свалятся с неба! Каким знакам зодиака в октябре обломится финансовый куш

Какие знаки зодиака смогут похвастаться увеличением дохода в октябре? Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которых можно будет считать везунчиками там, где речь зайдет о доходах.

На определенный финансовый успех могут рассчитывать амбициозные Тельцы. Второй осенний месяц даст им возможность приобрести вещи, о которых они давно мечтали. А 25 октября станет удачным днем для инвестиций и покупки недвижимости. В денежном плане октябрь будет крайне удачным.

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На существенную денежную прибавку к зарплате в октябре могут рассчитывать Овны. Кроме того, Звезды подарят им возможность продвинуться по карьерной лестнице и разбогатеть в течение месяца.

Удвоить свой капитал также смогут Львы. И это при том, что представители этого зодиакального круга могут тратить деньги направо и налево. Подобное никак не отразится на их кошельке. 28 октября люди этого знака зодиака будут на вершине своего успеха. Вероятна большая премия и даже повышение по службе.

По материалам 7days.ru