Что нас ждет в августе: гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

В начале месяца Овнов ожидает головокружительный курортный роман, который может перерасти в нечто большее. Некоторые представители знака захотят создать семью и непременно отправятся в ЗАГС. Семейным Овнам звезды советуют отвлечься от повседневной суеты и отправиться к морю вместе с детьми и второй половинкой.

Телец

Тельцам необходимо заняться планированием семейного бюджета. В начале августа не исключены непредвиденные расходы, что существенно повлияет на финансовое положение. Следует заранее подготовиться к такому повороту событий и отложить некоторую сумму про запас. Тельцы умеют быть экономными, поэтому смогут пережить этот непростой период достойно.

Близнецы

Близнецам следует держать ухо востро, чтобы не навлечь на себя неприятности. Не ввязывайтесь в интриги и не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия. Старайтесь быть сдержаннее в своих умозаключениях. Тем самым вы провоцируете окружающих на совершение дурных поступков. Личная жизнь Близнецов идет полным ходом, но завистники не дремлют.

Рак

Представителям данного знака давно пора передохнуть и отправиться в отпуск. Последнее время вы много работали, поэтому требуется перезагрузка. Лучше всего найти уединенное место, где вы сможете полностью расслабиться и привести мысли в порядок. Солнце, свежий воздух и вода – все, что вам сейчас нужно.

Лев

В начале августа Львам нестерпимо захочется перемен. У вас полно сил, поэтому можете смело взяться за любую работу. Планировали заняться ремонтом? Приступайте! Хотите кардинально поменять имидж? Дерзайте! У вас все получится. Самое время освоить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. Результаты не заставят себя ждать.

Дева

В середине августа некоторым представителям данной стихии предстоит принять непростое решение. Рассчитывать на поддержку со стороны друзей не придется, поскольку это касается личных отношений. Ближе к концу месяца придется решать мелкие бытовые вопросы, которые откладывали на потом. Будет сложно, но вы справитесь с насущными проблемами.

Весы

У Весов в августе будут гармонично складываться отношения с окружающими. Вам без особых усилий удастся довести начатое дело до логического конца. В середине месяца Весов, не обремененных семейными узами, ожидают новые знакомства. В последних числах августа энергии поубавится, поэтому не переоцените свои возможности.

Скорпион

В августе Скорпионы будут заняты продвижением по карьерной лестнице. Второй половинке будет не хватать вашего внимания, поэтому могут возникнуть разногласия на любовном фронте. Старайтесь выкроить время для любимого человека, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Организму требуется отдых, старайтесь высыпаться и не засиживаться допоздна перед телевизором.

Стрелец

Представители данной стихии полны гениальных идей. В этом вопросе вы найдете одобрение со стороны коллег и начальства, можете смело воплощать задуманное в реальность. Не теряйте голову от всеобщего внимания к вашей персоне, старайтесь вести себя скромно. В личной жизни будьте лояльны по отношению к партнеру.

Козерог

В первой половине месяца на Козерогов нахлынет ностальгия. Появится непреодолимое желание навестить давних друзей, с которыми не виделись много лет. Многие захотят собраться в узком семейном кругу, как в старые добрые времена. Ближе к середине августа будьте готовы к получению хороших новостей. У некоторым Козерогов появится возможность отправиться в увлекательный круиз.