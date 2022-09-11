Что говорят астрологи о ближайшем будущем

Оказывается, сентябрь закладывает фундамент событий на будущее. Мы внимательно отнеслись к этой важной информации и решили узнать, какие прогнозы на ближайшие месяцы дают самые авторитетные астрологи страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Многоликий сентябрь
Фото: соцсети
Астролог Тамара Глоба записала видеопрогноз на сентябрь, где подчеркнула - именно сейчас открывается период, когда многие люди в течение последующих 7 месяцев будут искать свое место в жизни.
Специалистка назвала дни повышенной аварийности, когда нужно обратить особое внимание на то, что происходит вокруг вас: это 2, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 27 сентября.
Также Глоба выделила 5 важных астрологических нюансов месяца:
✓ Рационализм превалирует. Но, несмотря на его силу в этом месяце, ему часто придется противостоять излишне эмоциональным проявлениям.
✓ Важное время для молодежи: период, когда они открывают новые возможности, новые профессии, думают о будущем.
✓ Сентябрь открывает период, связанный с активным противостоянием Марса. Это принесет не только поиски своего «места под солнцем», но и споры интеллектуальные, а также те, что связаны с политикой и общественной жизнью. Политическая борьба может обостриться: пик этих событий увидим к концу года.
✓ Много внимания в этом месяце будет уделено вопросам работы, заработной платы.
✓ Конец месяца даст хорошие возможности для финансовых договоров, крупных сделок.
Не шутите с затмениями!
Фото: соцсети
На основе прямого эфира, который астролог Василиса Володина посвятила прогнозу на всю осень-2022, мы выделили и сформулировали 10 моментов, на которые эксперт советует обратить внимание.
1. Важными с точки зрения изменения хода мировых процессов будут последняя декада октября и первая декада ноября. Какие-то процессы, ситуации в это время вероятно могут начать откатываться назад или как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать некоторое время назад. Это касается как общемировой ситуации, так и вас лично. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений. Но увидеть итог, понять, что происходило в этот период на самом деле, мы сможем только к весне 2023 года.
2. С 10 сентября в течение 3 недель ретрограден Меркурий. Он вообще все тормозит, все реализуется медленно. Это конфликтное, агрессивное время. Постарайтесь прожить это время спокойнее. Не играйте в игры, в которые вас втягивают.
3. Марс зашел в Близнецы на семь месяцев. Это необычно долго. Особенность периода: слишком много слов и мало дела. Вокруг вас будет полно пустых болтунов: людей, которые что-то обещают, но потом не готовы это выполнять. Учитывайте этот фон ближайших 7 месяцев.
4. Марс в Близнецах - время активного переговорного процесса, но не спокойного, а жесткого. Цель Марса - заставить, убедить действовать. Но Близнецы - это двойственный знак. Поэтому на словах говорится одно, а на деле может получаться совершенно другое. Даже если вы собеседника додавили и вам кажется, что все пришло к той точке, к которой вы хотели.
5. Марс в Близнецах - это еще и слишком активное сквернословие, дерзкая риторика. Люди меньше станут контролировать словесный поток. Контролируйте хотя бы вы себя и свою реакцию.
6. Марс в Близнецах порождает перенапряжение нервной системы. Избыток новостей эту перегрузку подогревает. Дозируйте получаемую информацию. Не гонитесь за всем и сразу. Этот период может нести неврозы, ожоги, травмы рук, ног, переломы.
7. В ближайшие 7 месяцев в бизнесе делайте ставку на умные отрасли. Работать по старинке не очень получится, нужно выходить за привычную зону комфорта и осваивать новое. Наступает отличный момент для тех, кто хотел заняться вокалом - дерзайте именно сейчас.
8. 25 октября - солнечное затмение. 8 ноября - лунное затмение. В коридоре затмений (примерно с 23 октября до 11 ноября) будьте осторожны и снизьте физические риски. К примеру, это не лучшее время для прыжка с парашютом.
Фото: Shutterstock
Лучше отказаться от принятия стратегически важных решений. Если вы хотите, чтобы ситуация была подконтрольна, не планируйте мероприятия на дни, близкие к затмениям. Но если прошлое измучило вас, вы не можете вырваться из какой-то ситуации, то затмения (особенно октябрьское) помогут развязать узлы прошлого. Когда человек готов к изменениям, можно отдаться во власть судьбы - пусть будет как будет.
9. В коридоре затмений лучше не играть свадьбы - риск разводов в 3,5 раза выше. Самые благоприятные дни для свадеб и развития отношений - с 29 сентября по 22 октября.
10. Квадрат Сатурна и Урана действует с весны 2021 года, а последнее прохождение мы будем наблюдать в ближайший месяц. Сатурн и Уран - это про разрушения, поэтому у многих в сентябре и октябре будут проблемы на работе. Закроются некоторые компании, привычные рабочие коллективы поменяют свой функционал, штатное расписание. Кое-кто попадет под сокращение.