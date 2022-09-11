Что говорят астрологи о ближайшем будущем

На основе прямого эфира, который астролог Василиса Володина посвятила прогнозу на всю осень-2022, мы выделили и сформулировали 10 моментов, на которые эксперт советует обратить внимание.

1. Важными с точки зрения изменения хода мировых процессов будут последняя декада октября и первая декада ноября. Какие-то процессы, ситуации в это время вероятно могут начать откатываться назад или как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать некоторое время назад. Это касается как общемировой ситуации, так и вас лично. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений. Но увидеть итог, понять, что происходило в этот период на самом деле, мы сможем только к весне 2023 года.

2. С 10 сентября в течение 3 недель ретрограден Меркурий. Он вообще все тормозит, все реализуется медленно. Это конфликтное, агрессивное время. Постарайтесь прожить это время спокойнее. Не играйте в игры, в которые вас втягивают.

3. Марс зашел в Близнецы на семь месяцев. Это необычно долго. Особенность периода: слишком много слов и мало дела. Вокруг вас будет полно пустых болтунов: людей, которые что-то обещают, но потом не готовы это выполнять. Учитывайте этот фон ближайших 7 месяцев.

4. Марс в Близнецах - время активного переговорного процесса, но не спокойного, а жесткого. Цель Марса - заставить, убедить действовать. Но Близнецы - это двойственный знак. Поэтому на словах говорится одно, а на деле может получаться совершенно другое. Даже если вы собеседника додавили и вам кажется, что все пришло к той точке, к которой вы хотели.

5. Марс в Близнецах - это еще и слишком активное сквернословие, дерзкая риторика. Люди меньше станут контролировать словесный поток. Контролируйте хотя бы вы себя и свою реакцию.

6. Марс в Близнецах порождает перенапряжение нервной системы. Избыток новостей эту перегрузку подогревает. Дозируйте получаемую информацию. Не гонитесь за всем и сразу. Этот период может нести неврозы, ожоги, травмы рук, ног, переломы.

7. В ближайшие 7 месяцев в бизнесе делайте ставку на умные отрасли. Работать по старинке не очень получится, нужно выходить за привычную зону комфорта и осваивать новое. Наступает отличный момент для тех, кто хотел заняться вокалом - дерзайте именно сейчас.

8. 25 октября - солнечное затмение. 8 ноября - лунное затмение. В коридоре затмений (примерно с 23 октября до 11 ноября) будьте осторожны и снизьте физические риски. К примеру, это не лучшее время для прыжка с парашютом.