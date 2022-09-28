Что астролог предрекла россиянам на 28 сентября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в среду, 28 сентября, стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Ракам, по словам астролога, нужно избегать многолюдных мест, так как есть вероятность подхватить вирусное заболевание.

«Ношение маски для вас обязательно! Также не забывайте о соблюдении правил личной гигиены, чаще мойте руки. Питаться в этот день лучше дома, а на работу взять еду с собой, не стоит посещать места общественного питания», - заявила Мирелла.

Львы любят быть в центре внимания и привлекать восхищенные взгляды. Им тоже нужно одеваться тепло и не пренебрегать своим здоровьем ради стильного образа.

«Есть значительная вероятность простудиться, так что шапка и теплые ботинки сегодня обязательны».

Стрельцы будут в этот день склонны к излишествам и потаканию своим слабостям. Иногда это вполне уместно, если соблюдать меру, но только не в этот день, когда здоровье требует повышенного внимания.