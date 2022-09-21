Четыре даты, которые станут судьбоносными для России осенью

Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова предсказала - какое будущее ждет нашу страну в ближайшее время. По ее словам, сложная мировая ситуация будет еще минимум семь лет.

«20 сентября, 7 октября, 7 ноября и 22 ноября - эти даты будут самыми сложными для нашей страны осенью 2022 года. В эти даты растут риски выхода ситуации из-под контроля», - заявила Гасанова Woman.ru.

При этом ясновидящая считает, что в течение двух лет напряжение заметно спадет.

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