Будьте осторожны: что нас ждет 11 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руны предостерегают от скоропалительных поступков, которые могут существенно повредить реализации ваших планов. Возможно, обстановка для такого рода свершений еще пока не созрела. Так что ни в коем случае не теряйте бдительности, будьте внимательнее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Руны рекомендуют вам приступать к новым направлением и этапам уже начатых дел, старайтесь поддерживать вокруг вас круг надежных единомышленников, способных оказать вам помощь. Создав такой союз, вы сумеете достичь многого.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Руны предостерегают вас: разнообразные способы новых отношений с вашим окружением либо с теми, кого вам еще только предстоит встретить, несут в себе немалую возможность повести вас неверной дорогой, будьте осторожны.