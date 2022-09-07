Богатства на голову рухнут! Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых в сентябре ждет денежный куш

Астролог Павел Глоба выдал свежий прогноз на осень, назвав три знака зодиака, которых ждет невероятный успех начиная с 8 сентября. Чего им ждать? Достатка, несметных богатств и крупных выигрышей.

Самыми прозорливыми окажутся Водолеи. Они смогут увидеть возможность заработать там, где другие не смогут. Этим знакам зодиака не нужно бояться. Риск, как считает астролог, перевернет их жизнь в лучшую сторону.

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Вселенная услышит и Львов, которые уже давно нуждаются в финансовой подпитке. Эти знаки зодиака могут рассчитывать на интересное денежное предложение, которым, безусловно, нужно воспользоваться.

Еще одни сентябрьские везунчики — Овны. Их ждут просто огромные деньги. Средства будут поступать из абсолютно разных источников, есть даже вариант выиграть в лотерею. При этом Павел Глоба посоветовал этим знакам зодиака не тратить деньги попусту и не пускать их по ветру. Лучше обеспечить себя финансовой подушкой.

По материалам Prokazan