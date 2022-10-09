«Активные действия и угрозы»: предсказавшая происходящие сегодня события еще в марте, Тамара Глоба – о том, что будет дальше

Одна из самых известных и авторитетных астрологов страны Тамара Глоба довольно часто высказывается на тему происходящих сегодня событий и прогнозирует, как они будут развивать впоследствие.

Как выяснилось, о сегодняшней ситуации Тамара Глоба предупреждала еще семь месяцев назад, в марте этого года. Вот что тогда говорила Тамара Глоба.