«Активные действия и угрозы»: предсказавшая происходящие сегодня события еще в марте, Тамара Глоба – о том, что будет дальше

Одна из самых известных и авторитетных астрологов страны Тамара Глоба довольно часто высказывается на тему происходящих сегодня событий и прогнозирует, как они будут развивать впоследствие.
Как выяснилось, о сегодняшней ситуации Тамара Глоба предупреждала еще семь месяцев назад, в марте этого года. Вот что тогда говорила Тамара Глоба.
«Активные действия и угрозы существуют – в конце 22-го и начале 23-го. Наиболее сложный период в тройке лет, которая сейчас идет (21-й, 22-й, 23-й) это – 2023-й год. Следующий год опасен заражениями (болезнями), локальными природными катаклизмами», - предсказала Тамара Глоба.
Называя грядущий год самым сложным, Тамара Глоба обозначила и сроки наступления более благоприятного периода для человечества.
«Облегчение придет в 2024-м году – и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024-го года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем», - считает Тамара Глоба.
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По материалам kp.ru.