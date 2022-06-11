Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня для всех знаков зодиака

На этой неделе у руля окажется Меркурий в Близнецах, а поможет ему Полнолуние в Стрельце, так что дни обещают быть более чем горячими. Они будут наполнены общением, знакомствами, сделками и договорами. Самые актуальные темы недели: работа, деньги и карьера.

Teleprogramma.pro подскажет, как вести себя в этих условиях знакам Зодиака.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

От Близнецов потребуется вся их сила воли, чтобы не бросить на полдороги ту кучу дел, которая на них свалится. Придется успевать все и сразу. Не падайте духом, у вас получится.

Любовь

Хорошая неделя для любви. Не бойтесь быть эмоциональными, проявлять чувства, очаровывать своих визави.

Финансы

Это прекрасный период для смены работы, поиска подработки, «изобретения» нового источника доходов. Главное – никому пока об этом не рассказывать.

Здоровье

Эта неделя, как и предыдущая, подходит для начала нового – диеты, комплекса спортивных упражнений, общения с врачом и т. д.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам нужно быть собранными и целеустремленными, не распыляйтесь. Именно это – залог успеха на этой неделе. А еще – планирование и четкое следование плану. Хотите попросить прибавки к зарплате, сделайте это в первой половине недели. А ближе к ее концу посвятите время домашним заботам.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

На первое место выйдут дела, связанные с деньгами. Если до этого момента вы сталкивались с многочисленными препятствиями, то сейчас все пройдет если не как по маслу, то намного быстрее и проще, чем прежде. В воскресенье со спокойной душой отдыхайте от праведных трудов.

Раки (22 июня — 22 июля)

Начало недели обещает быть напряженным. От вас всем будет что-то надо. Это не должно сбить вас с толку, придерживайтесь вашего личного плана. Затем накал немного спадет, и вы сможете себя побаловать, например, приятной покупкой. В выходные не сидите дома – полезно отправиться на природу и заняться какой-нибудь активной деятельностью.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы будут очень успешны во всех делах, в которых буду задействованы только они сами. Увы, командная работа пока особого успеха не принесет. Очень важно расставить приоритеты и заниматься самым важным. А если вам станет грустно и одиноко, за поддержкой вы всегда можете обратиться к близкому человеку, он вас вдохновит.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам снова предстоит закатать рукава повыше – работы полно. В первой половине недели вы будете сами себе специалистами «по связям с общественностью», потребуется много общаться, заниматься договорами и сделками. Во второй половине в приоритете будут рутинные дела, и лучше всего их завершить до начала новой недели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В начале недели будет велик соблазн гонять чаи с коллегами, собирать сплетни и шушукаться. Не поддавайтесь. Это самое время работать в поте лица. Затем можно заниматься продвижением своих идей и демонстрацией достижений. К концу недели лучше перестать форсировать события и держаться подальше от начальства.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов ждет продуктивная неделя. Если вы хотите чего-то добиться и готовы приложить для этого все усилия – никто не сможет вас остановить. Возможно, даже в свалившейся на вас проблеме вы найдете способ реализации задуманного. В четверг, пятницу и субботу найдите в вашем плотном графике место для личной жизни.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Если в каком-то деле вы сталкиваетесь с бесконечными препятствиями, встречи отменяются, сделки срываются и все в таком духе, – вполне возможно, не так уж сильно вам это и надо. Подумайте об этом. Если сомневаетесь в чем-то, посоветуйтесь с близким человеком, которому доверяете. Обратите внимание на приходящие идеи, среди них могут быть настоящие бриллианты.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первые три дня вас ожидает хаос. Вы славитесь тем, что умудряетесь подстелить соломку где угодно, но тут, скорее всего, не выйдет. Не волнуйтесь, позвольте себе импровизировать и принимать нестандартные решения. С четверга ситуация устаканится, и все пойдет своим чередом. Выходные посвятите уединенному отдыху.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев с понедельника по среду тоже будут ждать постоянно меняющиеся условия, но вас этим не напугать – вы гибкие и умеете подстраиваться под ситуацию. Потом форс-мажоры прекратятся, и можно будет больше времени посвятить общению и налаживанию полезных связей. Выходные подходят для активного отдыха в новых местах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб переполняют эмоции, но с их выражением могут быть проблемы. Не нужно держать все в себе, поделитесь тем, что вас беспокоит, с любимым человеком. Главное – сохранить тактичность. Особенно для личной жизни хороши среда и воскресенье, а с четверга по субботу ваше внимание захватит работа.

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