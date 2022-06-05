Какие глобальные перемены ждут нас летом 2022 года

Лето 2022-го принесет немало тревог всем жителям планеты, и россияне не станут исключением. Тотальные разногласия достигнут пиковой отметки уже в июле-августе.

Тем не менее, опасения по поводу начала мировой войны напрасны: уже осенью 2022 года дипломатические взгляды общественных лидеров возрастут, охватив многие страны и регионы, поэтому серьезные противоречия будут урегулированы мирным путем, пусть и не до конца.

В конце августа отвернувшиеся от России сообщества, организации и отдельные личности задумаются о возвращении на прежние территории. Сложный процесс укрепления и сплочения державы будет запущен, это станет очевидным к концу ноября.

Что касается коронавирусной инфекции, то страх перед болезнью поблекнет на фоне мощной волны эпидемии нового смертельно опасного вируса, который придет из неосвоенных сибирских областей.

По словам провидицы, это будет агрессивная малоизученная инфекция, найденная российскими учеными в Сибири, на территории так называемой вечной мерзлоты. Для всего мира коварный вирус станет очередным испытанием на прочность.

Меж тем в середине июня может произойти грандиозный прорыв в сфере медицины, но люди вряд ли узнают об этом сразу. В ходе засекреченных научных исследований будет раскрыта уникальная химическая формула, благодаря которой некоторые виды рака можно будет лечить без химиотерапии с высоким процентом гарантии стойкой ремиссии на всю оставшуюся жизнь пациентов.

Летом 2022-го серьезные перемены затронут финансовую сферу. Купюры и монеты утратят привычную значимость. В середине июля цифровая эпоха начнет набирать обороты, всплеск криптовалюты и виртуальных счетов будет резким и принесет прибыль тем, кто уже хорошо адаптировался к «цифровому богатству».

Кризис, вызванный очередной вехой техногенной революции в Европе и разделивший социум на своего рода касты, может затянуться более чем на 10 лет. Но крепнущие с каждым днем взаимоотношения Китая и России могут своевременно повлиять на деструктивный финансовый процесс, тогда к концу лета ситуация стабилизируется и даже простой народ ощутит влияние нарастающего по всей стране процветания, внедрения новых социально полезных технологий.

Длительная летняя засуха может привести к нехватке базовых продуктов. Тогда россиянам придется адаптироваться к некоторым специфическим пищевым товарам китайского производства. Меж тем катастрофические природные аномалии маловероятны. Лесные пожары возможны, но службы спасения и пожарные смогут оперативно предупредить расширение пылающих территорий.

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