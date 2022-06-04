Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня для всех знаков зодиака

Первая половина недели обещает нам возвращение каких-то давних дел, людей из прошлого и неожиданных встреч. Потом жизнь начнет ускоряться. У многих знаков Зодиака встанут вопросы о смене работы, о новом имидже, о финансах. Конец недели будет немного меланхоличным, но бороться с этим нетрудно – просто ограничьте количество контактов, проведите время на природе.

Что делать знакам Зодиака, чтобы неделя прошла успешно – расскажет Teleprogramma.pro.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Хорошая неделя для Близнецов, она сулит вам удачу во многих делах. Главное – следить, чтобы ваши успехи не достались кому-то другому, держите ухо востро.

Любовь

Свободные Близнецы могут напропалую флиртовать – вы сейчас очень привлекательны. Семейным стоит избегать поводов для ревности и постараться найти новые точки соприкосновения с супругами.

Финансы

Важнее всего в финансовых вопросах – перепроверять всю приходящую информацию и не поддаваться на льстивые речи и слишком заманчивые предложения.

Здоровье

Больше всего для заботы о здоровье подходят выходные – можно начинать оздоровительный курс, заняться физкультурой, внести коррективы в питание.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнов догонят дела, которые когда-то были не завершены и благополучно забыты. Теперь придет пора с ними разбираться. Хороший период для налаживания деловых контактов и для улучшения отношений с половинкой. Главное – не давить на людей, проявите дипломатические навыки. В выходные отдыхайте.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Неделя начнется плавно, вы отлично справитесь со всякой рутиной и бытовыми хлопотами. В середине недели можно обновлять гардероб и вносить в имидж что-то новенькое. А начиная с пятницы и до конца выходных самым лучшим для вас местом будет родной дом, в котором вас окружают любящие люди.

Раки (22 июня — 22 июля)

Если какие-то дела у вас идут через пень-колоду, в начале недели вы сможете понять, почему так происходит, и устранить причину. Со среды внимания потребуют отношения – деловые и личные. Вы поймете, какие изжили себя и их стоит прекратить, а за какие нужно бороться. На выходных держите эмоции в узде – и сумеете услышать что-то очень важное.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, настал ваш час, можно стартовать. Все те проекты, которые прежде не получалось запустить, те дела, которые никак не двигались с места, – всему сейчас горит зеленый свет, нужно только закатать рукава повыше и приниматься за работу. Выходные посвятите восстановлению сил. Побудьте в тишине, а лучше всего – съездите на природу.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы на этой неделе снова будут действовать под девизом «Один в поле воин». А все потому что самых грандиозных результатов вы сможете достичь именно самостоятельно, не прибегая к командной работе. Субботу и воскресенье не проводите праздно – это прекрасное время для долгосрочного планирования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов на первое место выйдет тема работы. Правда, первые два дня вас будет страшно раздражать любое общество, и вы предпочтете поменьше общаться с людьми. И правильно – так вы не успеете поругаться. Зато со среды и до самого конца недели любая работа будет гореть в ваших руках. Крайне благоприятный период для поиска подработки, смены работы и прочего в том же духе.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут заняты работой, карьерой, повышением квалификации и продвижением себя любимых в нужной сфере. Самое главное – держать рот на замке и ни с кем не делиться планами. «Молчи, скрывайся и таи», – как наставлял нас Тютчев. И тогда никто не сможет вам спутать планы, вы пойдете намеченным путем и добьетесь успеха.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

До середины недели Стрельцы стремительно разделываются с насущными проблемами и текущими вопросами. Потом направьте свой взор на отношения – с друзьями, любимыми, коллегами – и разберитесь в них. В выходные сбавьте обороты. Предпочтите вечеринке в шумной компании спокойный отдых в уединении. Это позволит вам многое обдумать и восполнить силы.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги будут озабочены работой и финансами. Наиболее удачными для этих дел окажутся понедельник и вторник. Кроме того, ваша интуиции сильно обострится – прислушивайтесь к ней при принятии решений. По поводу отдыха на выходных можно сказать, что Козерогам, в отличие от Стрельцов, показано общение с друзьями, не сидите в одиночестве.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи нередко живут в мире фантазий, но на этой неделе, чтобы достичь успеха, нужно видеть свою цель максимально четко. Это должна быть очень конкретная цель, к которой вы уверенно пойдете. Для этого подойдет первая половина недели. Затем вы почувствуете, что «завод» заканчивается. Не переутомляйтесь, делайте перерывы и больше заботьтесь о себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы ощутят неуверенность в себе и своих решениях, постараются придерживаться привычных схем, чтобы создать хотя бы иллюзию устойчивости. Это неверный подход. Сейчас можно и нужно импровизировать, искать нестандартные подходы и прислушиваться к интуиции. А для восстановления душевных и физических сил хорошо провести время у воды – моря, реки, озера.

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