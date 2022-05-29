Какие знаки зодиака летом могут забеременеть

Овны (21 марта — 19 апреля)

Страсть и смелость Овна этим летом способствуют тому, что представительницы знака запросто могут забеременеть. Одна из причин, почему люди так долго не решаются завести детей, заключается в том, что это большая ответственность.

Но если у кого и есть мужество встретиться с этим страхом, так это у Овна. Ни сам процесс рождения, ни годы, проведенные в воспитании детей, не пугают Овна настолько, чтобы отвратить ее от этого. Это один из самых мужественных знаков зодиака, и его представительниц возбуждают вызовы — он не уклоняется от них.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Телец — это знак, представительницы которого с большой вероятностью забеременеют этим летом. Как правило, Тельцам нравится мысль о том, что она станет мамой, и она будет отличной матерью, когда придет время. Она терпелива и заботлива, и хотя она может быть немного упрямой, она научит своих детей быть лучшей версией себя.

Жизнь Тельца, как правило, вращается вокруг других людей — она любит общаться и быть окруженной людьми, которые делают ее счастливой и которых она может сделать счастливыми. Естественно, ей не терпится расширить свою семью и окружить себя маленькими людьми, которые сделают ее самой счастливой!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Представительница знака Близнецы любит пробовать новое и считает, что ее предназначение — прожить жизнь на полную катушку. Любой родитель скажет вам, что рождение ребенка — это одно из лучших переживаний, которые только может испытать человек, поэтому Близнецы, скорее всего, в какой-то момент захотят этого, особенно этим летом.

Если она находится на том этапе, когда начинает жаждать действительно больших перемен и нового, захватывающего вызова, то она может оказаться на пути к материнству очень скоро.

Раки (22 июня — 22 июля)

Знак, представительницы которого с наибольшей вероятностью забеременеют летом — это Рак. Как правило, девушки-Раки думают о детях круглые сутки и круглый год. Независимо от того, какие другие важные дела у нее на уме, у нее есть естественное желание заботиться о других, и это, как правило, проявляется в тяге к детям.

Можно сказать, что она рождена для того, чтобы стать матерью, и по-другому и быть не может! Хотя внешне Рак может казаться холодной, внутри она мягкая и излучает любовь и сострадание к другим. Она бескорыстна, внимательна и заботлива, и ей не терпится применить эти качества в роли мамы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любовь для Весов значит больше, чем для любого другого знака. Конечно, любовь важна для всех, но Весы особенно ценят в своей жизни романтику и близкие отношения с людьми, которых они выбрали. Как только Весы достаточно сблизятся со своим партнером, следующим шагом, который захотят сделать большинство из них, будет рождение ребенка от этого человека.

Она может оказаться в такой ситуации, когда ее сердце просто разрывается от любви, и ей необходимо создать еще одного человека, чтобы отдать часть этой любви. Из девушек-Весов также получаются прекрасные матери, ведь они справедливые и уравновешенные. Они дают детям чувство стабильности даже в самых сумасшедших семьях.

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