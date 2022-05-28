Гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня для всех знаков зодиака

В целом, неделя обещает быть достаточно благоприятной. Марс в Овне, Венера в Тельце – это значит, что энергии будет не занимать, а первом месте окажется практичность. Растущая Луна тоже добавит нам бодрости и инициативности. А кроме того, 5 июня Меркурий выходит, наконец, из ретроградной фазы, завершая неделю этим радостным астрособытием.

Teleprogramma.pro подскажет, как все это отразится на знаках Зодиака.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Последний шанс разделаться со всеми делами, отложенными на неопределенное «потом». Не тащите их с собой в лето, летом у вас будут совсем другие задачи.

Любовь

Обратите внимание на вашу половинку. Вы погружены в себя, и это задевает любимого человека. Окружите его заботой – и увидите, как расцветают ваши отношения.

Финансы

Никаких резких движений – в вопросах финансов все должно идти своим чередом, без внезапных вложений в сомнительные затеи.

Здоровье

Лето, отпуск, каникулы, выходные… Красота. Только вот часто они сопровождаются бурными возлияниями, а это чревато отравлением. Будьте сдержаннее.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Последние дни, которые сдерживают Овнов перед рывком. Вы и сейчас уже на низком старте, готовые действовать, но стоит все-таки сначала все перепроверить, подготовить и еще раз пройтись по составленному плану. Импульсивность – это весело, но вы так можете наломать дров, которые станут существенной преградой на пути к цели. Оно вам надо?

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам сейчас важно не лениться. Вам захочется комфорта, вкусной еды, вы можете решить, что самое время для посещения салона красоты или шопинга с размахом. Но все это не падает с неба: создавайте уют вокруг себя и готовьте вкусняшки, а хотите потратить много денег – нужно постараться и заработать. Вы можете все.

Раки (22 июня — 22 июля)

Самое большое влияние на Раков окажет растущая Луна, как раз переместившаяся в их знак. С одной стороны, вы станете энергичнее, увереннее, а с другой – будете более ранимыми, обидчивыми и даже капризными. Лучше всего провести эту неделю в кругу семьи, с близкими и любящими людьми.

Львы (23 июля — 22 августа)

Не самая удачная неделя для работы, карьеры и финансов. То повышенная эмоциональность не даст заключить сделку, то последние аккорды ретроградного Меркурия сыграют не в вашу пользу, тормозя дела, то еще что-нибудь… Посвятите время семейной жизни, домашних хлопотам, общению с детьми и супругами.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам по душе практичность. Вы себя почувствуете как рыба в воде. К вам могут обращаться за советом более легкомысленные или мечтательные знаки Зодиака, не отказывайте им – направьте их в нужное русло. Но не смотрите на окружающих свысока – сейчас люди очень обидчивы, и ссора может вспыхнуть на ровном месте. Не портите себе настроение ссорами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Насыщенная неделя. Весам предстоит много ездить по делам. Не всегда эти поездки будут удачными, поэтому сразу закладывайте время на различные задержки и проволочки и не дайте им выбить себя из колеи. Зато вы сможете найти и исправить ошибки, которые могли оказаться фатальными.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Что стоит сделать на этой неделе Скорпионам – так это спрятать свое жало. Ваша язвительность широко известна, и многим она нравится, но только не сейчас. Вы можете обидеть человека даже невинной, на ваш взгляд, шуткой. Будьте терпимее к окружающим, и неделя пройдет вполне приятно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Море энергии, море энтузиазма, море сногсшибательных идей. Правда, все это будет утыкаться в стену, заботливо возведенную нашим любимым Меркурием в ретроградном движении. Ваша главная задача – не расстраиваться по этому поводу. Не гасите свой энтузиазм, просто перенаправьте его – готовьте почву для будущих свершений.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам предстоит основательно потрудиться. Особенно, если ваша душа жаждет перемен. Сейчас самое время для тщательного планирования, сбора информации и размышлений, куда вы хотите направить свою жизнь. И главное – увлекшись этим занимательным процессом, не забывайте о своих любимых.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут успешны во всем, что касается творчества, вдохновения, общения с детьми и погружения в хобби. Велика вероятность, что вы придумаете, как превратить хобби в источник дохода. Может быть, это получится не сразу, но именно сейчас вы поймете, хотите ли вы этого, и как это сделать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пока кто-то планирует, Рыбы фантазируют. Впрочем, вам вполне под силу превратить фантазии в реальность, и практичная Венера в Тельце вам в этом поможет. Очень важно соблюдать «гигиену ума», не погружаться в уныние и больше времени проводить с важными для вас близкими людьми.

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