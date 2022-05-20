Гороскоп: когда брать отпуск и просить о повышении зарплаты

Астрологи, нумерологи и экстрасенсы объясняют, чего нам ждать во второй половине года.

Ни минуты покоя — только что мы пережили два затмения — солнечное (30 апреля) и лунное (16 мая), а уже начался ретроградный Меркурий! Астрологи, нумерологи и экстрасенсы считают этот период особенным. А между тем 2022-й, начавшийся, казалось, совсем недавно, уже близок к экватору. Какие сюрпризы готовит вторая половина года? Давайте узнаем об этом у наших экспертов.

«Разговор с начальством отложите на ноябрь»

Нумеролог Фарида Красавкина просчитала для «Телепрограммы» удачные периоды 2022 года с экономической точки зрения.

Лучше всего планировать крупные покупки, сделки на лето. Удачный период для исполнения финансовых планов начинается с середины июня. Подготовиться к разговору с начальством о повышении заработной платы и продвижении по службе лучше всего осенью: самый удачное время для осуществления этих планов начинается с ноября. Середина ноября — идеальный период для бизнес-проектов, начала новых дел.

Экстрасенс Зираддин Рзаев рассказал нам о самом благоприятном временном отрезке для отдыха и важных дел.

Об отпусках лучше начинать думать после июня. С июня начнется экономический подъем для тех, кто занимается производством внутри страны. 2022 год станет успешным для крупных сделок: хорошее время для осуществления проектов, которые давно вынашивали. С экономической точки зрения непросто будет еще два года. Особенно осторожными нужно быть в 2023 году при совершении крупных сделок: можно прогореть, получить ущерб. Но через два года будет рассвет: 2024-й станет очень благоприятным.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Есть возможности карьерного взлета. Внезапный успех может прийти летом и осенью. Возможно, что он будет связан с поездками, перемещениями. Некоторые друзья уйдут из окружения — нарушатся какие-то связи и планы.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Все, что Телец делает в 2022-м и 2023-м, принесет ему перемены. Это задел событий на последующие 20 лет. Ближайшие 9 лет идет активный период. Возможны события, которые поначалу не принесут денег, но в перспективе дадут хороший урожай.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В конце весны возникнут ситуации, которые принесут перемены на службе. Лето и осень — шаткое положение в финансах. Осенью жизнь налаживается — возникнут новые цели и возможности. Близнецы разовьют небывалую активность, которая перекинется и на следующий год.

Раки (22 июня — 22 июля)

Могут быть удачные поездки, новая работа с дальними партнерами принесет хорошие шансы. Успех в работе и личных делах идет параллельно с духовными переживаниями — внутренние страдания начнутся в мае и продлятся до следующей весны. Планы могут рухнуть в конце мая и в конце осени.

Львы (23 июля — 22 августа)

Год сложный — много расходов, трудностей с партнерами. Наиболее сложный период — весна. Летом вдали от дома Лев почувствует себя хорошо. Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека, будут возможности и для заработков — осень наиболее удачный период.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Год приносит успех партнерам личным и деловым. Работать надо в группе, полагаться на людей авторитетных. Во второй половине года возможно укрепление или увеличение семьи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Успешный в работе год также сулит укрепление личных отношений. Нужно беречь детей. То, во что Весы вложились, даст результат. Будут трудности в дорогах и материальных делах — февраль, конец апреля, май, конец июля и августа, ноябрь.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Весной и осенью жизнь будет сильно перестраиваться. Многое из прошлого уйдет. Дороги будут не очень удачными. Главное: работа, забота о здоровье, занятие хозяйством. Хорошее время для любви, для пополнения семейства.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец во многом успешен в финансовых вопросах. Для представителей знака 2022-й может быть годом любви, творчества, продвижения вперед. Вторая половина года — время расходов, могут возникнуть трудности с партнерами, изменится коллектив на работе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первая часть года — успех, прибыль. Без денег Козерог не останется. Также это год укрепления родственных связей, бизнеса, будет немало поездок. При этом возникнут трения с личными партнерами. Летом внимательно отнеситесь к домашним делам.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Уходят все лишние люди, начнется переоценка. Новые люди пойдут навстречу, будут помогать, видеть в Водолее лучшее и относиться к нему справедливо. Главное — беречь здоровье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Юпитер в этом году пребывает в Рыбах, и они как бы получают компенсацию за все, что пережили за предыдущие годы. 2022-й — активный год в плане новых возможностей (обучение, переезды). Успехи придут осенью: это касается и дома, и дальних дорог, и личных дел.

«Не ссорьтесь и берегите здоровье»

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз до конца года для всех знаков зодиака для одного из интернет-каналов. Общие тезисы таковы. 2022-й — год перемен: очень богатые люди многое потеряют ради того, чтобы уравновесить жизнь других. Многие получат шансы, которые приходят в эпоху больших перемен. Шансы на стабильность даются тем, кто будет беречь семью, тем, кто хорошо умеет делать свое дело и сможет удержать его в руках, развить и приумножить. Сейчас важно не перессориться, поэтому лучше не вести споров на политические темы с тем, кто не разделяет ваших взглядов.

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