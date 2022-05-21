Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая для всех знаков зодиака

Хотя на дворе май, цветущие яблони и прочая романтика, на этой неделе куда разумнее сконцентрироваться на вопросах работы, карьеры и финансов. А любовь в большинстве случаев пока подождет. Также неделя хороша для налаживания контактов, заведения полезных связей и общения с нужными людьми.

Как лучше поступать каждому из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Эмоциональные «качели» вам на этой неделе просто обеспечены. И лучший способ привести себя в равновесие – уборка. Упорядочите пространство вокруг – и обнаружите, что к вам пришел покой.

Любовь

Вы будете ссориться и мириться. Начало недели спровоцирует на выяснение отношений. А со среды – отличный период, чтобы исправлять все, что вы успели наворотить.

Финансы

Вопреки общему прогнозу, Близнецы будут больше заняты личными делами, чем работой. А в финансах у вас временное затишье.

Здоровье

То жаркое солнце, то пронизывающий ветер, а то и вовсе дожди. Как бы вам ни хотелось шикануть в новом наряде, все же одевайтесь по погоде, это поможет избежать многих проблем.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны могут не загонять себя в жесткие рамки. Им и в работе везет, и в деньгах, и в любви. Все зависит от ваших приоритетов на данный момент. Нужно разобраться в себе и понять, что вам сейчас важнее, поставить цель и двигаться к ней. Также неделя благоприятна для поиска подработки, нового источника доходов.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам преподнесут сюрприз: ждите интересных предложений от людей из близкого круга, причем дело может касаться чего угодно – от отпуска до бизнеса. Среда – день, когда вы быстро устанете, а потому отнеситесь к себе бережно. Все важные дела хорошо выполнять с пятницы и до конца недели, когда энергии у вас будет хоть отбавляй.

Раки (22 июня — 22 июля)

Первые два дня недели окажутся самыми продуктивными. Вы сумеете многого добиться на профессиональном поприще, продвинуть свой бизнес, получить премию или прибавку. Со среды по пятницу деловую и финансовую активность разумнее снизить, чтобы избежать потерь. Выходные подойдут для отдыха в шумной и веселой компании.

Львы (23 июля — 22 августа)

На этой неделе Львы будут очень долго запрягать – вас в понедельник и вторник обуяют лень и апатия. Но если вы их победите и все-таки «запряжете», то следующие два дня «поедете» очень быстро, легко добиваясь желаемого. Пятница, суббота и воскресенье хороши для домашних забот и отдыха.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Будние дни Девам вряд ли придутся по душе. Сначала будут рушиться планы, отменяться встречи, вы станете раздражительными и можете запросто поссориться с кем-то из близких. В среду и четверг вам предстоит постепенно исправлять последствия прошлых дней. И только с пятницы дела пойдут на лад, и вы сможете этому порадоваться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов тоже не самая радужная неделя. Из рук все валится, сами вы расклеиваетесь и чувствуете себя не лучшим образом. Как с этим бороться? Никак. Дайте себе время, вы заслужили небольшую передышку. Больше отдыхайте, занимайтесь здоровьем, а все важные дела перенесите на период, когда вы будете бодры, веселы и энергичны.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Красноречие и обаяние Скорпионов не даст ни малейших шансов тем, кто им противостоит. Сейчас вы сможете убедить в своей правоте кого угодно, так пользуйтесь этим! Не злоупотребляйте, но и шансов не упускайте. «Хвост» недели – последние три дня – проведите тихо и незаметно, не влезайте в конфликты и занимайтесь собой.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, как и Близнецы, сейчас больше ориентированы на личную жизнь. И точно так же они будут первую половину недели портить отношения, а вторую половину недели их восстанавливать. На выходных можно будет выдохнуть, расслабиться и отдохнуть от перипетий на личном фронте.

Козероги (22 декабря — 19 января)

В начале недели Козероги испытают подъем, достигнут значительных успехов и заложат неплохой фундамент для будущих побед. Середина недели окажется настоящей ямой, на дне которой вас ждут неприятности и разборки в личной жизни. К выходным вы из нее выберетесь, и выходные подарят вам много ярких положительных впечатлений.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Первые четыре дня поднимут вас на самый гребень волны, вы будете успешны в любых делах, касающихся работы, карьеры, бизнеса и финансов. Не упускайте возможности этого прекрасного периода. С пятницы настроение вам начнут портить отношения, в которых все пойдет наперекосяк. А причиной станут ревность и недопонимание.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кого можно внести на этой неделе в список любимчиков фортуны – так это Рыб. Никаких неприятностей, которые мешают жить другим знакам Зодиака, у вас сейчас не предвидится. За что ни возьметесь – все у вас получается, главное, не лениться и за что-нибудь все-таки браться. Насладитесь благоволением госпожи удачи сполна.

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