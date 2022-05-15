Какие знаки зодиака рискуют летом развестись

Овны (21 марта — 19 апреля)

Честность и любовь идут рука об руку в здоровом браке, поэтому высказывайте свои мысли и будьте готовы услышать супруга. Время от времени нормально испытывать трудности, но всегда можно договориться.

Все, что мешает вам извлечь максимум пользы из нынешних отношений — должно быть рассмотрено в объективном диалоге. Воспользуйтесь каждой возможностью поделиться своими мыслями и чувствами.

Раки (22 июня — 22 июля)

Проблемы в любовных и романтических отношениях этим летом могут оказаться трудноразрешимыми, и вы можете обнаружить, что другая сторона не захочет идти на компромисс. Выбор свободы или глубокой преданности, вероятней всего, станет горячей темой в ваших отношениях.

Чем больше вы будете пытаться заставить свою вторую половинку полностью посвятить себя отношениям, тем большее сопротивление вы испытаете. Сделайте передышку и дайте любимому человеку столько свободы, сколько ему необходимо.

Львы (23 июля — 22 августа)

Постарайтесь немного сбавить обороты, когда дело касается вашей личной жизни. Этим летом вы можете зайти слишком далеко в стремлении переделать своего избранника и сами отношения под собственные ожидания. Бесполезно пытаться быть тем, кем вы не являетесь и бесполезно требовать этого от других.

Даже если вы чувствуете, что на вас давит необходимость довести до совершенства те или иные элементы вашей личной жизни — помните, что идеал недостижим и необходимо уметь наслаждаться тем, что имеешь.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Этим летом вам предстоит побеспокоиться о мелких дрязгах в ваших любовных отношениях. В течение июля у вас обоих может возникнуть соблазн сыграть в вину, что может навредить вашему браку. Некоторые мелкие трудности могут быть преувеличены до абсурда. Приложите усилия, чтобы снизить напряженность и позволить здравому смыслу возобладать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Этим летом будьте открыты и честны со своим партнером о любых проблемах, которые у вас могут возникнуть, чтобы они не обострились. Когда дело доходит до отношений, вы можете заметить, что у вас есть тенденция постоянно искать лучшего на стороне. Одно дело — отправиться на поиски, но если вы подумываете о том, чтобы изменить своему партнеру, вам следует сначала определить, готовы ли вы к разрыву отношений.

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