Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая для всех знаков зодиака

Понедельник – день тяжелый. И не только потому что это понедельник, а потому что это день лунного затмения. Это день, когда нужно особенно тщательно соблюдать «гигиену ума», не вступать ссоры, сохранять спокойствие и проявлять минимум активности. Затмение покажет, каким темам будут посвящены следующие полгода нашей жизни.

Дальше неделя предстоит довольно насыщенная, и это при том, что ретроградный Меркурий с его препятствиями никуда не делся. В среду откроется то, что прежде было скрыто. Пятница и суббота хороши для общения и сделок, а воскресенье – для физических нагрузок и активного отдыха.

Что делать знакам Зодиака, чтобы неделя оказалась успешной, расскажет Teleprogramma.pro.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов первостепенное значение имеют верно расставленные приоритеты. Хорошо подумайте, что для вас сейчас по-настоящему важно, и сконцентрируйтесь на нем.

Любовь

Хорошее время для перемен в личной жизни. Если нужно расстаться – вы сможете это сделать без особенных мук, а если хотите улучшить отношения – это получится легко и непринужденно.

Финансы

Покупки подождут. Пока лучше копить, а не тратить. Можно искать подработку, новые источники дохода, заниматься инвестициями. Правда с последними стоит быть максимально осторожными.

Здоровье

Тельцы на грани переутомления. С одной стороны, нужно многое успеть и хорошенько поработать, с другой – не упасть без сил. Ищите баланс.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Вспомните, кому и что вы обещали последнее время. Пришла пора выполнять обещания. Вы стоите на пороге нового периода, и тащить в него старые обязательства – неудачная идея. Накопив ворох несделанного, вы не сможете впустить в жизнь перемены к лучшему, которые уже очень близко.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Обычно Близнецы легки на подъем и очень общительны, но на этой неделе вас будет утомлять пустая болтовня и слишком большое количество людей вокруг. Прислушайтесь к себе и уходите оттуда, где вам некомфортно. Во второй половине недели вашего внимания потребуют личная жизнь и семейные хлопоты. На выходных хорошо съездить на природу.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам следует проявить гибкость и упорство. Упорство для достижения целей потребуется немалое. Как в песенке – «попробуй и получится, а если не получится, попробуешь опять». А гибкость – потому что ситуация будет постоянно меняться, и чтобы добиться своего, вам предстоит быстро адаптироваться и подстраиваться под новые обстоятельства.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам будет жизненно важно слышать, какие они замечательные, и быть в центре внимания. Однако не забывайте историю вороны из басни, которую лесть лисы лишила сыра. Не поддавайтесь на сладкие речи, похвалы и слишком уж выгодные обещания. В пятницу можно добиваться улучшения условий на работе или искать новую работу.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы снова закатывают рукава. Работы непочатый край, а вы не привыкли от нее бегать. Сейчас это правильная стратегия. Вы работаете на перспективу. И даже если пока придется немного подвинуть другие сферы жизни, чтобы отдать все время труду, – не сомневайтесь, вы все делаете правильно. Все усилия окупятся.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Две самых важных вещи для Весов на этой неделе – свободное время и общение. Занимайтесь «наведением мостов», восстановлением старых связей и поддержанием новых. Скоро в вашу жизнь придут большие перемены, и очень важно окружить себя правильными людьми, друзьями, близкими и единомышленниками.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов на первое место выходит планирование. Ставьте цели, расставляйте приоритеты, придумывайте, как реализовать идеи. Лучше всего это делать, конечно, подальше от посторонних глаз, но неделя то и дело будет подкидывать вам коллективную деятельность. Сохраняйте спокойствие и незаметно продолжайте заниматься своими делами.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы погружены в финансовые и рабочие вопросы с головой. Если вы хотели прибавки – не стесняйтесь заявлять о себе, рекламировать свои достижения, знания и умения. Смелость, решительность и активные действия – вот ваш козырь, с помощью которого вы сможете добиться желаемого.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам пора задуматься, устраивает их текущая работа или она давно превратилась в невыносимую рутину, не приносящую никакого удовольствия. Если вы поймете, что все происходит по второму сценарию – пора искать работу, которая будет вас радовать. Может быть, вы придумаете способ монетизировать хобби.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи, не влезайте в ссоры, сплетни, и склоки. Удовольствия чуть, а конфликты могут разгореться нешуточные. Это время для пересмотра целей и планов. Отсекайте все лишнее, изжившее себя, то, что вы делали сами не понимая зачем, исключительно по привычке. Во второй половине недели основными темами станут спорт, здоровье и красота.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам не стоит нести непосильную ношу в одиночку. Если вы чувствуете, что с чем-то не справляетесь, не стесняйтесь просить близких о помощи. С деньгами обращайтесь осторожно, избегайте импульсивных трат. Со среды и до конца недели занимайтесь наведением порядка документах, очень скоро вам это пригодится.

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