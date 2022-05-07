«Нехватка финансов»: Василиса Володина сделала прогноз на 8 и 9 мая

По ее словам, энергия Земли будет представлена на небе только тельцовским солнышком.

Бывший астролог популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» Василиса Володина нашла себя в соцсетях. Прорицательница выкладывает в Сети прогнозы для знаков зодиака практически на каждый день.

Восьмого и девятого мая, по ее словам, энергия Земли будет представлена на небе только тельцовским солнышком.

«А значит, что будет ослаблено критическое восприятие действительности, может возникнуть ощущение непостоянства, нестабильности, нехватка финансов. Если вы давно хотите решить свои финансовые вопросы, возможно, стоит подумать о качественной профориентации», — делится Володина предсказанием.

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