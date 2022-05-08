Знаки зодиака, которые летом ждут подарки судьбы

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ряд сложностей может быть преодолен, недостатки сил для совершения необходимых действий могут быть устранены. Отличное время для налаживания личной жизни, отдыха, заботы о своем здоровье. Если вы поставили какую-либо цель, учитывайте возможности использовать свои способности в новом качестве.

Львы (23 июля — 22 августа)

Ваши не достигнутые цели ранее могут быть переоценены и переосмыслены не как неудача, а как успех. Для вас откроются возможности использовать те обстоятельства, которые ранее вы не замечали. Либо видели их в другом свете. Откройте в себе способности к личным идеям и своему пути, не забывая о зоне комфорта.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Наступает время, полное тайн и мистики. Если вы захотите прикоснуться к непознанному, то для вас откроются двери в другие миры. Кроме того, финансовые проекты будут удачными и позволят улучшить ваше благосостояние. Стройте планы на будущее, находите попутчиков, не забывая о том, что не все явное реально.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Лето принесет новые знания и возможность воспользоваться ими. В этот промежуток времени вы сможете упорядочить хаос и начать управлять своей жизнью, направив ее в нужное вам русло. Позвольте себе заниматься любимым делом, не забывая о том, что хороший труд требует хорошего досуга.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Приходит возможность разобраться с организованной структурой жизни, которая могла вас не устраивать. Наступает время понять свои сильные и слабые стороны и использовать эти знания для построения далеко идущих планов, меняющих ваше будущее. Встреча может стать судьбоносной и открыть новые перспективы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важные дела могут быть реализованы, вы используете возможности в нужном русле. Время объединения сил в едином направлении, которое может быть вами организовано в соответствии с целями. С вами прибывают большие силы, требующие осознанных действий, однако надейтесь только на себя.

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