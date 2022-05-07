Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая для всех знаков зодиака

Неделя ознаменуется нашим любимым Меркурием, который снова становится ретроградным. Одновременно Юпитер перейдет в знак Марса, подталкивая нас к активности, импульсивным решениям и энергичным действиям. И вся эта кипучая энергия будет с размаху врезаться в бетонную стену бесконечных препятствий и проволочек, чинимых ретроградным Меркурием.

Как найти баланс, находясь между влиянием Юпитера и Меркурия, – расскажет Teleprogramma.pro.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Единственный, кто может вам испортить этот период – вы сами. Не старайтесь делать все по привычным шаблонам, если результат вас не устраивает. Попробуйте иной подход.

Любовь

А вот в любви новшеств лучше избегать, особенно это касается новых знакомств. Правильнее всего в данный момент – улучшать уже имеющиеся отношения.

Финансы

Молчание – золото. Коллективная деятельность сейчас не рекомендуется, а потому не стоит длиться своими гениальными идеями по увеличению дохода. Действуйте без внимания третьих лиц.

Здоровье

Важно помнить два момента: нужно больше отдыхать и при этом не переедать. У Тельцов отдых часто связан с застольями, но в этот раз откажитесь от обильных возлияний.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя больших возможностей, и ваша задача – их увидеть и не упустить. Работы будет очень много, и рассчитывать на других не приходится, все нужно делать самостоятельно. Это к лучшему, сейчас вам комфортнее работается в уединении. Есть вероятность, что от каких-то старых целей вы откажетесь в пользу новых.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Если в понедельник вы приняли какое-то серьезное решение, не откладывайте его реализацию в долгий ящик – займитесь им сразу. И будьте готовы к тому, что ретроградный Меркурий начнет тормозить многие процессы. От дорогостоящих приобретений пока лучше отказаться – скорее всего, они вас разочаруют.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам порой трудно даются изменения, а эта неделя постоянно будет их преподносить. Постарайтесь взять себя в руки и не дать повышенной тревожности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируйте – вполне возможно, именно сейчас вы поймете, как разобраться с давней проблемой. В выходные отдыхайте, восстанавливайте силы.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам будет важно сохранять равновесие между рациональностью и мечтательностью. Мечтательность даст вам интересные идеи, а рациональность найдет пути их воплощения. А вот если одна из них перевесит, это грозит неприятностями. Также неделя очень подходит для планирования.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Главное оружие Дев на этой неделе – их ум. Вам могут пригодиться любые мысли, приходящие сейчас, поэтому больше прислушивайтесь к себе, не бойтесь нетривиальных решений. Вас могут нагнать дела, которые давно нужно было доделать, но вы про них забыли. Это ваш шанс наконец разделаться с ними.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Первые дни недели посвятите завязыванию знакомств с полезными людьми. Это вам пригодится уже в самом скором времени. В первую очередь, это полезно для работы и карьеры, особенно если вы собираетесь сменить место работы. Но и в плане романтических отношений это верный шаг – вы вполне можете встретить «того самого» человека.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Не время расслабляться – Скорпионов ждет период, насыщенный разнообразными возможностями. Так что ваша деловая хватка сейчас придется очень кстати. В непонятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции, она не подведет. В выходные проанализируйте все события недели и сделайте выводы. И уделите время близким.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов любое промедление невыносимо, особенно сейчас, на пороге достижения важной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий ускорения вам не прибавит, зато палок в колеса организует предостаточно. Поэтому не скупитесь и сразу щедро закладывайте время на преодоление препятствий.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Как и всем остальным, вам будет мешать Меркурий. Хорошо, что терпения вам не занимать, а удача на вашей стороне. Так что спокойно трудитесь, не ввязывайтесь в коллективные мероприятия, и будет вам успех. В середине недели вы попадете в поле зрения Купидона – велик шанс влюбиться и погрузиться в яркий роман. Выходные полностью отведите под отдых и расслабление.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Перемены придут и к Водолеям, но Водолеи им, по большей части, рады. Правда, придется подстраиваться под меняющуюся ситуацию, но вы же всегда отличались гибкостью мышления, так что это не должно вас напугать. В субботу и воскресенье не давайте волю негативным эмоциям, дипломатичность поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Из всех знаков Зодиака Рыбы больше всех склонны ко всему мистическому. Сейчас это как нельзя кстати. Ваше «седьмое чувство» поможет вам понимать людей, ориентироваться в обстоятельствах. Вы будете себя чувствовать, простите за каламбур, как рыба в воде. С пятницы вам сопутствует финансовая удача – держите нос по ветру.

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