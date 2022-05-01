Какие знаки зодиака чаще всего изменяют своим половинкам

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы очень требовательны в отношениях, поэтому если партнер не может уделять им круглосуточное внимание, они найдут того, кто сможет это сделать. Близнецы могут быть довольно нерешительными, поэтому предпочитают иметь выбор, даже если речь идет о спутнике жизни. Близнецы изменяют, потому что хотят получить все и сразу, а один партнер не может этого дать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы не только очень эмоциональны, но и всегда нуждаются в том, чтобы быть в центре внимания. Если не относится ко Льву как к самой важной персоне в мире, которой они себя считают, он сделает все возможное, чтобы вы снова начали обращать на нее внимание, даже если для этого потребуется вызывать ревность с помощью измены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы большие кокетки, поэтому многие не решаются вступать с ними в отношения. И, возможно, они правы, потому что их редко удается удержать в своих объятиях. Хотя многие думают, что флирт прекратится, когда Весы вступят в серьезные отношения, это не всегда так. Обычно это действительно безобидно и изменой не является, но иногда это все же заходит слишком далеко.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион может быть самым любящим и преданным партнером в вашей жизни и оставаться таким всегда — до тех пор, пока вы делаете то же самое для него. Как только он узнает, что вы были ему неверны, даже в самой незначительной степени, все ставки будут сделаны. Вы потеряли его верность, а Скорпион не прочь отомстить. Будьте осторожны!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рабы изменяют чаще всех знаков зодиака. Обычно чувствительные и сверхэмоциональные они не могут не реагировать на малейшие перепады настроения. Если они злятся на партнера и уходят на ночь, невозможно предугадать, что может произойти.

В то же время они с меньшей вероятностью покинут отношения, даже если они несчастны, из-за страха причинить боль тому, с кем они вместе. Возможно, в глубине души они надеются, что их поймают на измене.

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