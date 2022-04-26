Василиса Володина сообщила о надвигающемся коридоре затмений

Астролог Василиса Володина сообщила в своих соцсетях о том, что надвигается коридор затмений. А это значит, что в эти дни нужно будет проявить максимальный самоконтроль.

Начнется коридор уже 30 апреля 2022 года в 23:42 по московскому времени, а закончится — 16 мая 2022 года в 7:14 по мск. Астрологи рекомендуют в данный период совершать крупные покупки, приобретать вещи, на которые долго копили деньги.

Вести будет также на семейном фронте. А тем, кто давно хотел завязать с вредными привычками — тоже пришло время.

Но! Самым опасным днем в этот коридор затмений будет являться 13 мая. Эта дата выпадает на пятницу, что придает дню больше мистицизма и негативного влияния. По многим могут ударить неожиданные проблемы, поэтому в этот день нужно быть предельно осторожным.

Также осторожно относитесь к 10 мая, поскольку в этот день Меркурий начнет свое ретроградное движение.

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