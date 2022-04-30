Гороскоп на неделю со 2 по 8 мая для всех знаков зодиака

Неделя предстоит не самая удачная для любви, в этой сфере лучше быть поосторожнее. Зато в остальном период достаточно благоприятный. Энергия прибывает, и сил станет хоть отбавляй.

Наступил новый жизненный цикл, и сейчас многим уже можно будет начинать какие-то дела, которые только и ждали старта в последнее время.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как эти энергии отразятся на знаках Зодиака.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Хорошее время для общения, завязывания полезных знакомств, для работы и бизнеса. Именно на эти дела и стоит сделать упор.

Любовь

Не рекомендуется на этой неделе заводить новые романы, а в семейной жизни всеми силами старайтесь избежать ссоры, иначе ее последствия придется расхлебывать еще долго.

Финансы

Для карьеры и финансов неделя – просто подарок. Вам предстоит много общаться, договариваться, запускать новые проекты.

Здоровье

На конец недели запланируйте отдых – после насыщенных трудовых будней обязательно нужно дать себе передышку.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Первая половина недели даст Овнам мощный заряд энергии, и вам станут по плечу даже самые сложные задачи. Вторая половина может основательно подпортить настроение в личной жизни – эти дни чреваты ссорами или неприятными открытиями, связанными с характером вашей половинки.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов будет прекрасная неделя. До среды вас ждут перемены в самых разных жизненных сферах. Например, кто-то умчится на край света, а кто-то сменит работу. Четверг и пятница хороши для денег – ищите новые источники дохода, и вы их найдете. В выходные можете хорошенько повеселиться.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки, мрачный период закончился, можно выбираться на свет, закатывать рукава и активно трудиться. Особенно продуктивными будут четверг и пятница. А суббота и воскресенье вполне могут преподнести приятный финансовый сюрприз. К примеру, вам вернут долг, на который вы давно махнули рукой.

Львы (23 июля — 22 августа)

Вот и настал тот долгожданный период, когда можно доставать ваш список гениальных идей, накопленных за последние пару месяцев. Внимательно их изучите и приступайте к воплощению самых лучших из них. И будет совсем хорошо, если для этого вы соберете команду единомышленников.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Неделя окажется не из самых простых. В первую очередь неприятности подстерегают на работе. Также с понедельника по среду лучше не принимать важных и ответственных решений, велик риск ошибиться. Если нужно с кем-то пообщаться, сделайте это в пятницу, а выходные проведите в покое и тишине.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам нужно по максимуму использовать дни до четверга, чтобы выполнить все намеченные дела. С четверга стоит немного притормозить и не делать ничего значимого, не назначать серьезных встреч, не тратить деньги. Суббота и воскресенья сгладят впечатление от напряженных дней и позволят вам расслабиться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

С понедельника по пятницу у Скорпионов всплеск трудового энтузиазма. Но тут есть некоторые ограничения – первые три дня постарайтесь не переутомляться. Зато четверг и пятница прекрасно подойдут для трудовых подвигов. Уик-энд проведите тихо, не ввязываясь в грандиозные мероприятия, чтобы не нарваться на масштабный конфликт.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в будни не везет. Встречи срываются, сделки откладываются, то и дело сыплются разные неприятности. Поэтому неделю надо провести, не делая ничего важного, что может иметь долгоиграющие последствия. На выходных можно расслабиться и пообщаться с людьми.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам неделя принесет мало радости, зато проблем предоставит в ассортименте. Сначала дни будут просто скучными, заполненными рутиной. В четверг скуку как ветром сдует – случится непредвиденная ситуация, разбираться с которой придется вам. Еще и в семье постоянные склоки. Берегите нервы, это все скоро закончится, надо только немного подождать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Хорошие дни у Водолеев в начале недели, не очень хорошие – в конце. А посередине будут нейтральные. Личная жизнь преподнесет много приятных моментов свободным Водолеям. Семейным тоже, но с оговоркой – не флиртуйте ни с кем на стороне, иначе получите от половинки на орехи. В выходные не ссорьтесь с близкими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб на повестке всю неделю дела семейные. Так случится, что все вокруг будут ругаться и ссориться, а миротворцами выступать вам. Проявите выдержку и не вступайте в конфликт, ваше дело – всех усмирить. В выходные хорошо восстанавливать отношения и делать уборку.

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