Пять самых пошлых знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Овны (21 марта — 19 апреля)

Пошлый юмор и частые разговоры о сексе, даже в неуместных для этого ситуациях вам очень свойственны — это ваш способ бросить вызов общественным устоям. Вам не чужды сексуальные фантазии и приключения, вплоть до случайного секса с незнакомцами и всегда не прочь рассказать окружающим о своих похождениях.

Львы (23 июля — 22 августа)

Для вас быть чрезвычайно фривольными — один из лучших способов перетягивать одеяло на себя, а, как известно, быть в центре внимания — одна из основных потребностей вашего знака зодиака. Поэтому пошлые шутки и разные скандальные остроты — ваша родная стихия. Будьте осмотрительны, ведь не все способны оценить вашу непосредственность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы очень чувственны и любите, когда все гармонично и все счастливы. Когда вы достигаете такого состояния души, вы окончательно раскрепощаетесь и плывете по течению, особенно в юморе, так что пошлые шутки слетают с ваших уст с поразительной частотой. Однако полностью расслабиться и позволить себе смелые шутки и разговоры на запретные темы вы позволяете себе только в кругу самых близких.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Из всех знаков зодиака вы самый большой развратник. Пошляки — ваше второе имя. Ваш сексуальный аппетит проявляется во всем, включая юмор. Иногда стоит думать об уместности ваших иногда вульгарных замечаний. А партнеров вы должны выбирать с умом, потому что не все из них способны выдержать столь знакомые вам безумные идеи в постели.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы не отказываются от непосредственности, несмотря ни на что. Они готовы острить и шутить на любые, даже самые запретные темы, всегда и везде. Ваш свободный ум побуждает вас отвергать правила даже в местах, где вас могут осудить, вплоть до ужина в кругу семьи. Вы можете легко заскучать, когда все придерживаются правил приличия и боятся сказать что-то пошлое.

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