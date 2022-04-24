Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

Пять самых пошлых знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»

Список для наших читателей составила ясновидящая Кажетта.

Пять самых пошлых знаков зодиака от финалистки «Битвы экстрасенсов»
Фото: pixabay.com

Овны (21 марта — 19 апреля)

Пошлый юмор и частые разговоры о сексе, даже в неуместных для этого ситуациях вам очень свойственны — это ваш способ бросить вызов общественным устоям. Вам не чужды сексуальные фантазии и приключения, вплоть до случайного секса с незнакомцами и всегда не прочь рассказать окружающим о своих похождениях.

Львы (23 июля — 22 августа)

Для вас быть чрезвычайно фривольными — один из лучших способов перетягивать одеяло на себя, а, как известно, быть в центре внимания — одна из основных потребностей вашего знака зодиака. Поэтому пошлые шутки и разные скандальные остроты — ваша родная стихия. Будьте осмотрительны, ведь не все способны оценить вашу непосредственность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы очень чувственны и любите, когда все гармонично и все счастливы. Когда вы достигаете такого состояния души, вы окончательно раскрепощаетесь и плывете по течению, особенно в юморе, так что пошлые шутки слетают с ваших уст с поразительной частотой. Однако полностью расслабиться и позволить себе смелые шутки и разговоры на запретные темы вы позволяете себе только в кругу самых близких.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Из всех знаков зодиака вы самый большой развратник. Пошляки — ваше второе имя. Ваш сексуальный аппетит проявляется во всем, включая юмор. Иногда стоит думать об уместности ваших иногда вульгарных замечаний. А партнеров вы должны выбирать с умом, потому что не все из них способны выдержать столь знакомые вам безумные идеи в постели.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы не отказываются от непосредственности, несмотря ни на что. Они готовы острить и шутить на любые, даже самые запретные темы, всегда и везде. Ваш свободный ум побуждает вас отвергать правила даже в местах, где вас могут осудить, вплоть до ужина в кругу семьи. Вы можете легко заскучать, когда все придерживаются правил приличия и боятся сказать что-то пошлое.

Ясновидящая Кажетта. Фото: личный архив
Ясновидящая Кажетта. Фото: личный архив

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ГороскопЛюбовный гороскоп