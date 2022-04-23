Гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая для всех знаков зодиака

Главное астрособытие недели случится уже под занавес, 30 апреля. Это, конечно, солнечное затмение. До него нужно выложиться по максимуму: любовь, деловые отношения, поездки, общение, – активность приветствуется практически во всех сферах.

Само затмение станет стартовой отметкой – в этот день начинается новый цикл жизни. Начинать что-то принципиально новое специально точно не стоит, зато стоит присмотреться к событиям, которые случатся словно сами собой. Они будут иметь судьбоносное значение.

Как правильнее провести неделю каждому из знаков Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно быть активными в коллективных делах с понедельника по четверг, а в пятницу отдыхать и набираться сил перед затмением, которое многое изменит вашей жизни.

Любовь

Искать любовь можно на мероприятиях с большим количеством людей. А если у вас уже есть отношения – хорошо бы вывести свою половинку в общество.

Финансы

Финансы на этой неделе тоже связаны с общением и коллективом. Хорошо зарабатывать с группой людей, в компании единомышленников.

Здоровье

Затмение говорит о том, что в самом скором времени вы пересмотрите свой подход к здоровью, внешности и красоте. Готовить себя понемногу к этим переменам нужно уже сейчас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

В начале недели Овны будут в растрепанных чувствах: то захочется в толпу и гущу событий, то наоборот – сбежать от всех подальше. Потом до самой пятницы вам захочется поступать, поддавшись импульсу. Делать этого не стоит. Это хорошие дни для финансов, поэтому соберитесь и ловите финансовою удачу за хвост в пятницу и в выходные.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В начале недели Близнецам предстоит подбирать «хвосты» и доделывать недоделанное. Потом вы усядетесь на любимого конька – будете много общаться, заводить полезные связи, явные и тайные. Все, как вы любите. В пятницу дайте себе передышку и сходите куда-нибудь на групповое мероприятие. Выходные обещают принести удачу.

Раки (22 июня — 22 июля)

В отличие от всех остальных, Ракам не стоит слишком активничать. Раки – известные «тревожники», и предстоящее затмение заранее выбивает их из колеи. Ведите спокойную и размеренную жизнь, занимайтесь привычными делами. Сохраняйте баланс, не злитесь и держитесь подальше треволнений. И тогда встретите затмение с нужным положительным настроем.

Львы (23 июля — 22 августа)

Рабочая неделя будет посвящена, в основном, работе, карьере, деловым вопросам. Многие дела придут к логическому завершению, и это хорошо, ведь затмение ознаменует собой начала нового жизненного этапа, и тащить в него недоделки из прошлого не стоит. Выходные могут принести значительную материальную выгоду: выплату, подарок или что-нибудь еще.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев будет много дел, так или иначе связанных с другими странами. Это могут быть деловые контакты, изучение иностранного языка, удаленная работа на иностранную компанию и т. д. Затмение обозначит переход на следующий уровень как раз в этой же сфере. Выходные отметятся каким-то приятным и радостным событием.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе Весы не расположены к серьезному и кропотливому труду. Вам больше захочется отдыхать, витать в облаках и фантазировать. В этом нет ничего плохого, просто скорректируйте свои планы: не назначайте важных дел и избегайте алкоголя. Суббота и воскресенье принесут что-то хорошее, связанное с работой.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

С понедельника по четверг Скорпионам будет скучновато, хотя роптать просто грех – это хорошие дни, в которые можно многого достичь, если постараться. А вот в пятницу вам, не в пример другим знакам Зодиака, не нужно копить энергию перед затмением – берите быка за рога и не сбавляйте оборотов на выходных. И вас ждет большой успех.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, помните: под лежачий камень вода не течет. Так что переставайте быть «лежачим камнем», берите жизнь в свои руки и действуйте. Звезды вам благоволят. Для энергичных действий подходят понедельник, вторник и среда. Следующие два дня проведите спокойно, отдыхайте, набирайтесь сил. Затмение принесет вам перемены в работе.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первые три дня недели пройдут неплохо, но особо ничем не запомнятся. Зато начиная с четверга вы будете в ударе, сможете повести за собой людей, убедить их в чем-то, продвинуть по-настоящему хорошую идею. В выходные вы добьетесь успеха в той сфере, на которую направите внимание, будь то отношения, работа или финансы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Всю неделю Водолеи в той или иной форме занимаются в основном деньгами: покупки, подарки, планирование бюджета и т. д. За пару дней до затмения вы будете на взводе, можете взорваться на ровном месте. Постарайтесь этого избежать. Затмение предвещает перемены в сферах дома, семьи и финансов, с ними связанных.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы – самые главные любимчики фортуны на этой неделе. Причем удача к вам придет сразу с понедельника, и дальше день ото дня будет только расти. Вы будете успешны во всем: в любви, в социальных контактах, в работе, в деньгах. Это отличный период, который нужно обязательно использовать.

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