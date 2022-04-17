Что ждет каждый знак зодиака этим летом

Близнецам, например, нужно быть осторожными в отношениях с семьей, а Скорпионы улучшат свое материальное положение.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Благоприятный период для путешествий, отпуска, занятий спортом, отдыха за городом с друзьями и близкими. Успешными будут перемены в материальном плане, но для этого придется потрудиться. Одиноким Овнам повезет – они могут встретить свою вторую половинку в июле. Будьте бдительны, не исключено, что судьба проверит вас на готовность к серьезным изменениям и подкинет препятствие в виде человека из прошлого.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Отличное время для мини-отпуска. Звезды советуют посетить красивые места, побывать в горах. В личной сфере будет много положительных моментов. Тельцов в паре ждут приятные изменения, не за горами свадьба или пополнение в семье. Во второй половине лета следует быть осмотрительными: не поддавайтесь соблазну, иначе рискуете быть обманутыми.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Этим летом нужно быть осторожными в отношениях с семьей. Не провоцировать конфликты, не пытаться устанавливать свои правила, иначе ссоры и выяснения отношений будут неизбежными. В карьере также будут сложности, но Близнецы сумеют справиться с трудностями, если подойдут к обязанностям с долей креатива, а этого вам не занимать! Вторая половина лета благоприятная для отдыха на море.

Раки (22 июня — 22 июля)

Не время пасовать! Старайтесь не замыкаться в себе. Проанализируйте, как вы планируете двигаться по жизни дальше, старайтесь чаще «визуализировать», такая техника помогает воплотить мечты в реальность. В середине лета будьте внимательны к своему здоровью, есть вероятность, что в июле напомнят о себе старые травмы. В августе появится возможность отдохнуть возле реки или озера, не нужно игнорировать этот шанс.

Львы (23 июля — 22 августа)

Старайтесь быть более сдержанными и осмотрительными. Не доверяйте людям на слово, проверяйте все сами. Придется прикладывать собственные усилия. Помните, что «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Август – время для внутренних изменений. Вы можете проработать свои негативные стороны и улучшить характер.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Не переоценивайте свои силы в начале лета. Сейчас не время преследовать поставленную цель. Лучше подумайте, как действовать дальше и подстроиться под изменения. Отправьтесь на отдых в оздоровительный санаторий, чтобы побаловать свое тело расслабляющими процедурами. С середины лета наступает время вашей трудовой активности. Смело беритесь за любые начинания и доводите их до конца.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этим летом у Весов появится шанс духовного обогащения. Представители этого знака смогут обрести внутреннюю гармонию, улучшить отношения с родными людьми. В первой половине лета появится шанс дополнительного заработка или перемены места работы на более выгодное в материальном плане. Вторая половина периода не такая радужная, вероятны проблемы с документами или их утеря, а также обман со стороны близкого человека.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Это лето будет благоприятным для того, чтобы улучшить свое материальное положение, восстановить доверительные отношения с родственниками. Могут быть проблемы в профессиональной сфере, но их получится преодолеть. Август – благоприятное время для отдыха.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

На личном фронте будут проблемы. Это проверка отношений. Крепкие – сумеют пережить ссоры и конфликты. А если это простое увлечение, увы, расставание неизбежно. Звезды советуют акцентировать внимание на питании, активно заняться спортом. Это поможет укрепить иммунитет и защититься от заболеваний в будущем.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, для вас наступил период открытий. Фортуна будет благоволить любым начинаниям. Перед вами откроются многие двери, все возможности будут сами идти в руки. Главное – не упустите свой шанс и смело воспользуйтесь расположением удачи. Август – прекрасное время для внешних изменений, можете смело поэкспериментировать с имиджем.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Период предоставит возможности, чтобы решить нависшие проблемы в финансовой сфере. Если на работе вы не дадите себе слабину, а проявите качества лидера, то вас ждет существенная прибавка к зарплате. Деньги сможете потратить на что-то важное, о чем давно мечтали. Тем, кто давно мечтал сменить работу, в конце июля улыбнется удача. Один из ваших знакомых может предложить интересное сотрудничество.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С начала лета многим Рыбам придется поменять свою тактику ведения бизнеса и попрощаться со старыми партнерами. При грамотном подходе обстановка наладится уже к концу июля: вы сможете существенно увеличить свой доход, а в противном случае, ждут серьезные материальные потери и даже банкротство. Звезды также советую следить за питанием и искоренить вредные привычки. Вы сразу же заметите внешнее преображение и внутренние положительные изменения.

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