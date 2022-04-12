Василиса Володина: «12 апреля мы входим в новый мир, и возврата назад уже нет!»

Бывший астролог Первого канала Василиса Володина считает, что во вторник, 12 апреля, в мире произойдут события, которые в корне изменят нашу жизнь. По ее словам, такое бывает раз в полтора десятка лет.

«Сегодня день большого астрологического события — соединения Юпитера и Нептуна. И, надеюсь, это событие повернет все человеческие боли в сторону разрешения, потому как оно за гуманизм, человеколюбие и мир. Вы можете быть уверены, что сегодня мы входим в новый мир, и возврата назад уже нет», — написала Володина в своем Telegram-канале.

При этом Василиса подчеркивают, что еще более грандиозные изменения ждут нас весной 2023 года. А свою мощь наберут к 2025 году.

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