Любовный гороскоп на весну для всех знаков зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Этой весной звезды расположены для того, чтобы вы стали главным героем своей истории. Во-первых, прекрасная планета Венера в вашем знаке с 2 по 28 мая укрепит вашу уверенность в себе. 10 мая Юпитер переходит в знак Овна на пятимесячное пребывание, давая вам возможность раз в 12 лет заняться новыми личными поисками.

Под влиянием интенсивного лунного затмения в Скорпионе в вашей интимной зоне 16 мая вы проведете серьезный душевный поиск того, кого вы хотите взять с собой в это путешествие. Марс переходит в ваш знак с 24 мая, активизируя вашу независимую черту характера до конца сезона.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Отношения достигают наилучших результатов, когда они развиваются вместе с вами, и этой весной пара затмений поможет вашим партнерским отношениям догнать ваш личный прогресс. Во-первых, под влиянием солнечного затмения в вашем знаке 30 апреля вы переосмыслите себя, будь то ваш стиль или общий взгляд на мир. Это требует некоторого эмоционального подъема, и интимное лунное затмение в Скорпионе 16 мая смягчит все трудности роста.

Ретроградный Меркурий в вашем знаке с 22 мая облегчает восприятие происходящего, а когда он снова станет директным 3 июня, умственный прорыв настроит вас на успех этим летом. А богиня любви Венера в вашем знаке с 28 мая и до конца сезона обещает, что вы сможете справиться со всем этим с изяществом.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Этой весной два полнолуния в любовных секторах вашего гороскопа обещают, что вы будете по уши в романтике. Полнолуние в Весах в вашем пятом доме 16 апреля принесет вам романтические встречи и знакомства, достойные романа. Ожидайте несколько сюрпризов благодаря новолунию в Близнецах 30 мая.

После этого полнолуние в Стрельце в вашей зоне партнерства 14 июня станет идеальным моментом для путешествия или столь необходимого отдыха. Если вы будете относиться ко всему этому с присущим вам чувством юмора, вам понравится все, что приготовила эта весна.

Раки (22 июня — 22 июля)

С 2008 года Плутон, планета трансформации, движется по вашей зоне отношений, постепенно переписывая ваши представления об отношениях. Когда 29 апреля Плутон начнет свое шестимесячное ретроградное движение, ваша любовная жизнь перейдет в более созерцательное русло. Возможно, вы вдруг предпочтете тихие свидания бурным ночным тусовкам или просто захотите установить более глубокие отношения. Благодаря манящему лунному затмению Скорпиона в вашем романтическом секторе 16 мая, вы можете обнаружить, что человек вашей мечты уже находится на вашей орбите. После этого ретроградный Сатурн в вашей интимной зоне установит границы, которые помогут вам сохранить свою независимость, даже если вы влюбитесь по самые уши.

Львы (23 июля — 22 августа)

Вы любите грандиозные жесты, и этой весной звезды располагают к такой романтике. Планета любви Венера проходит через вашу интимную зону с 5 апреля по 2 мая, создавая знойное настроение. Это идеальное время для первых свиданий, а когда 12 апреля счастливый Юпитер соединится с Нептуном, ваши самые смелые мечты могут стать реальностью.

Химия между вами и вашим спутником будет зашкаливать, когда планета желаний Марс будет двигаться по той же территории с 14 апреля по 24 мая. Это также прекрасная возможность стать уязвимым и открыто поговорить о своих чувствах. Чего вы хотите? Вероятность получить это гораздо выше, если вы будете честны!

Девы (23 августа — 22 сентября)

Скажем прямо: ваш трудолюбивый знак обычно слишком занят, чтобы включить романтику в свой график. Но этой весной космос сделает это за вас! Планета любви Венера переходит в вашу зону отношений 5 апреля и синхронизируется с Юпитером и Нептуном 12 апреля, создавая волшебный момент, знаменующий важную веху, будь то встреча с кем-то особенным или официальные отношения.

Марс присоединится к ним 14 апреля, чтобы оживить события, а Венера, переходящая в ваш сектор чувственности 2 мая, обещает множество захватывающих вечеров свиданий. У вас будет возможность поэкспериментировать и узнать, какая парадигма партнерства вам больше всего подходит, так как авантюрный Юпитер с 10 мая перемещается по той же территории, так что принимайте этот опыт и сохраняйте свой разум открытым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Под влиянием солнечного затмения в Тельце в вашей интимной зоне 30 апреля вы перестроите свою жизнь так, чтобы наслаждаться запоминающимися моментами с теми, кого вы любите. Возможно, вы установите для себя определенные ограничения на время, проводимое с определенными людьми, или же у вас произойдет внутренний прорыв, который позволит вам получать больше удовольствия от жизни. В любом случае, три планеты, перемещающиеся в ваш сектор партнерства — романтическая Венера 2 мая, удачливый Юпитер 10 мая и страстный Марс 24 мая — в сочетании друг с другом сделают любовное зелье очень действенным. Это самое подходящее время для романтики, а также для друзей и коллег, которые искренне ценят вас, так что верьте, что позитивные перемены не за горами.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Когда 12 апреля планета любви Венера будет пребывать с Юпитером и Нептуном в вашей зоне романтики, вы установите редкую, волшебную связь с кем-то особенным. Вибрация будет игривой и романтичной, вы сможете вскружить голову своему спутнику, даже не пытаясь! Этот день идеален для знакомства с новыми людьми и отлично подходит для творческих натур, которые ждут следующего прилива вдохновения.

Но именно стабильное солнечное затмение Тельца в вашей зоне отношений поможет вам найти партнеров, как платонических, так и романтических, которые смогут поддержать вас так, как вам это нужно, а под лунным затмением в вашем знаке 16 мая вы еще раз убедитесь в верности своих намерений.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

После напряженной работы звезды этой весной расположились так, что вам захочется повеселиться! Во-первых, перемещение Меркурия в ваш сектор удовольствий 27 марта может означать знаки внимания и приглашения на свидания от потенциальных партнеров — кроме того, новолуние в Овне может дать несколько перспективных шансов. Планета красоты Венера, перемещающаяся туда со 2 мая, поспособствует благоприятному внутреннему настрою.

Козероги (22 декабря — 19 января)

На фоне солнечного затмения в Тельце, которое произойдет в вашей романтической зоне 30 апреля, звезды сложатся для того, чтобы вы снова влюбились. Вы столкнулись со своей долей трудностей, но это важное напоминание о том, что новые отношения любого рода возможны.

Ретроградный Меркурий с 22 мая по 3 июня — это воссоединение с людьми, местами и вещами, которые приносят вам радость. Венера в том же знаке с 28 мая и до конца сезона побуждает вас снова включить в свою повестку дня удовольствия, по одному маленькому шагу за раз. Будь то латте со льдом в жаркий день или полноценный отпуск, вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться тем, ради чего вы работали.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

С переходом Меркурия в ваш пятый дом 29 апреля, у вас не будет недостатка в интересных приглашениях и знаках внимания, но когда 10 мая начнется Ретроградный Меркурий, вам захочется быть более избирательными в том, какие из них вы принимаете. Ваше время очень ценно, и когда 22 мая Меркурий вернется в зону дома и сердца, вы отредактируете свой внутренний настрой, чтобы проводить больше времени с людьми, с которыми вам кмфортнее лучше всего.

Новолуние в Близнецах поможет вам понять, что именно нужно сказать, и вы будете очень рады, что высказались, когда Меркурий снова станет директным 3 июня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку 12 апреля планета романтики Венера соединяется с удачливым Юпитером и мечтательным Нептуном, встреча или вечер свиданий могут стать воплощением мечты. Эти несколько месяцев заставят вас почувствовать себя более желанными, чем когда-либо, и это такое же прекрасное время для партнерства, как и для ваших сольных достижений.

На неделе до и после этого вы сможете отметить свое уникальное чувство стиля, а поскольку планета желаний Марс перемещается в ту же часть вашего гороскопа с 14 апреля по 24 мая, то химия будет сопровождать вас и в следующем месяце. Также не удивляйтесь, если вы и ваш спутник решите перейти на новый уровень, когда 3 мая Юпитер синхронизируется с Плутоном в вашем социальном секторе.

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