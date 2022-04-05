Василиса Володина: «Даты с 4 по 6 апреля станут кульминационными для этой весны»

Астролог Василиса Володина постоянно делает какие-либо прогнозы в соцсетях. Апрель, по ее словам, станет сложным для людей. Ключевые моменты придутся на начало месяца.

«Даты с 4 по 6 апреля. Думаю, они могут стать кульминационными. Соединение Марса с Сатурном в точном квадрате к кармическим узлам выглядит как возможный перелом ситуации», — говорит Володина.

При этом астролог подчеркнула, что в ближайшую неделю человечество будут ждать экономические потрясения.

«Соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, увы, надувает цены, разбалансирует рынки, колеблет в очередной раз курсы валют… Но все равно больше похоже не на разрушение старого, а на создание новой системы правил, нового типа взаимодействия стран друг с другом», — говорит экс-звезда шоу «Давай поженимся!».

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