Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля для всех знаков зодиака

На этой неделе мы будем не то чтобы вялыми, но тяжелыми на подъем. Зато мы станем куда спокойнее и миролюбивее. В основном люди не будут никуда торопиться, так что если вам нужно выполнять какие-то срочные задачи, наберитесь терпения – все вопросы начнут продвигаться раздражающе медленно. На выходных станет многое понятно про текущие отношения – личные и деловые. В устойчивых отношениях наступит новый этап, а вот если отношения так себе, то они вполне могут завершиться.

Какой будет неделя для каждого отдельно взятого знака Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, не будьте такими твердолобыми и прямолинейными, действуйте тоньше и дипломатичнее. Дойдет до финала какая-то ситуация в деловых или личных отношениях.

Любовь

Хороший период для тайного романа, если он не требует непрерывного внимания. Суббота – опасное время для союзов, многие могут распасться.

Финансы

Ваши деньги будут в постоянном движении – продажи, покупки, сделки, инвестиции переводы. А вот четкое планирование пойдет прахом – результат окажется не тем, что вы ожидали.

Здоровье

Давайте себе передышки, чтобы переутомление вас не подкосило в самый неподходящий момент.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

На первое место у Тельцов выходят две вещи: учеба и общение, причем обе тесно связаны друг с другом. Это время будто создано для того, чтобы заводить новые связи, познавать новое, учиться и обучать, выступать на публике, отстаивать свою точку зрения и т. д. В личной жизни вы будете искать во всем логику, но тщетно – чаще всего ее там просто нет.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам медленное течение жизни – как кость в горле. Вам покажется, что вас окружила толпа зануд, неспособных на импульсивные действия, импровизацию, интересный подход к делам. Еще и от вас требуют встать в «занудные ряды». Брррр!.. Но у вас есть тайное оружие – говорите со всеми кратко и только по делу. Так вы убережете нервную систему от потрясений.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков неделя будет посвящена балансу. Вам потребуется привести в равновесие работу и семейную жизнь. Потому что от того, насколько комфортно вам дома, с близкими людьми, зависит и ваш успех во «внешнем мире». На глобальные реформы решатся не все, но улучшить домашнюю атмосферу вам вполне по силам.

Львы (23 июля — 22 августа)

В условиях неспешной недели Львы могут почувствовать себя стесненными. Не спешите расстраиваться, мыслите шире. Если вы оглянетесь вокруг, вы однозначно увидите области, куда сможете направить всю свою энергию. Особого внимания могут потребовать документы и различные юридические вопросы.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы будут незаменимы. Когда какой-нибудь ветреный воздушный знак подкидывает гениальную идею, а напористый огненный эту идею начинает внедрять, – всем им не хватает разумной Девы, которая возьмет их за ручку и потащит вперед, чтобы довести дело до конца. Умение работать методично, внимание к деталям и здравый смысл – ваша суперсила. Используйте ее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам станут важны люди. Особенно остро вы почувствуете, если рядом нет нужного вам человека – и в любви, и в работе. Если же есть – это сделает вас успешными и счастливыми. Также на этой неделе вы будете активно зарабатывать и тратить. Информации придет много, будьте к ней внимательны – и сможете ее использовать себе во благо.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Неделю можно было бы назвать скучной, если бы не было так много работы. Скорпионы будут буквально погребены под ее завалами. На работе все дела как будто только на вас и свешивают, домашние хлопоты никому, кроме вас, неподвластны. А уж если вы давно кому-то что-то обещали сделать – будьте уверены, к вам придут именно на этой неделе.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы погрузятся в дела семейные – именно они потребуют наибольшего внимания. Это может быть что угодно – от обычных домашних забот до изучения семейного древа. Можете обнаружить в архивах и документах вашей семьи нечто невероятное, тем более сейчас период, когда открываются самые глубоко лежащие тайны.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, эти любители планировать на сто лет вперед, могут быть счастливы: с понедельника по среду все, что вы задумали и подготовили заранее, пройдет как по маслу. В субботу разрешится какой-то сложный вопрос на работе. А в воскресенье можно просто отдыхать и любоваться результатами своих трудов.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Если Водолеи перестанут витать в облаках, будут серьезными, ответственными и взрослыми, неделя окажется очень даже продуктивной. Успех держится на этой неделе на трех китах: планировании, терпении, контроле. В любви же искренне интересуйтесь делами партнера и воздержитесь пока от приключений, они сейчас не ко двору.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы могут буквально взлететь в сферах искусства, творчества и духовности. А может быть, вам удастся весьма удачно «сесть» в социальный лифт, который вас очень высоко поднимет. Что касается денежных трат, если вы давно планировали что-то приобрести, для этого подойдут вторник и среда.

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