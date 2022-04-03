Прогноз экстрасенса: что будет с деньгами в ближайшее время

Таролог отмечает, что доллар как валюта не перестанет существовать, однако его показатели будут возвышаться и падать, так будет продолжаться полгода.

На фоне этого возможен дефицит продуктов, вещей первой необходимости, лекарств и одежды. В наибольшей зоне риска могут оказаться цитрусовые, рыба, кофе, бытовая химия, средства личной гигиены, детское питание.

Но, благодаря правильной политике, государство сможет стабилизировать ситуацию к середине осени. Об этом сулит карта «Мир», она указывает на коренное изменение ситуации в стране, финансовые вопросы решатся благополучно.

Галина Янко говорит о том, что курс рубля не сможет вернуться на свои прежние позиции, потому что слишком серьезное падение все-таки наложит свой след на развитие событий, но к концу 2022 года рубль укрепит свои позиции и восстановиться где-то до 80-90 рублей за доллар.

А в декабре 2022 года возможно снятие некоторых ограничений, это благоприятно скажется на экономике страны и всех отраслях производства.

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