Гороскоп на неделю с 4 по 10 апреля для всех знаков зодиака

Девиз недели – тише воды ниже травы. Те, кто не сумеет его придерживаться, рискует организовать себе такие проблемы, которые еще долго не расхлебает. Виной тому – соединение «тяжелых» планет Марса и Сатурна. Зато приветствуются интеллектуальная деятельность и тяга к прекрасному. Так что мозговые штурмы и посещение, например, выставок, пойдет на пользу.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн подскажут, что делать знакам Зодиака, чтобы неделя прошла продуктивно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам под воздействием обстоятельств придется делать то, чего они делать не хотят. Терпите – в четверг ситуация изменится в лучшую сторону. А в воскресенье держите язык за зубами.

Любовь

Вас настолько поглотят собственные интересы, что когда партнер в конце концов обидится, вы даже не поймете, почему. Имейте совесть и обращайте внимание на заботы вашей половинки.

Финансы

Для денег и сделок хороши только три дня – четверг, пятница, суббота. Все остальное время сидите тихо, как мышки, чтобы не нарваться на неприятности.

Здоровье

Хорошее время для общения с психологом – как говорится, поддержите свои последние нервные клетки, они это заслужили.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы будут заняты личной жизнью. И тут очень важно проявить осторожность – вам покажется, что кто-то по уши в вас влюблен, и начнете действовать, исходя из этих мыслей. Это неверный подход – на домыслах далеко не уедешь, все ваши догадки должны быть подтверждены неоспоримыми фактами. Иначе рискуете оказаться в огромной луже.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов жизнь бьет ключом. Вы энергичны, уверены в себе и стараетесь достичь целей, невзирая на препятствия. Понедельник вы можете посвятить своим личным делам, потому что потом внимания потребуют внимания дела «внешнего мира», когда нужно будет по максимуму проявить сообразительность и смекалку.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки как будто окажутся в собственной вселенной. Пока все суетятся, ссорятся, бегают и совершают ошибки, вы ведете спокойную, размеренную и уединенную жизнь. Возможно, вас потянет уехать на дачу – не сопротивляйтесь этому порыву. В комфортных условиях вы будете более продуктивны, чем в попытках заставить себя делать что-то через силу.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы сделают то, что им приятно – возьмут бразды правления в свои руки, начнут руководить и блистать. Хорошее время для творчества, поднятия авторитета и изобретения нестандартных подходов к решению проблем. В личной жизни стоит быть осторожными, особенно в начале недели и в воскресенье – возможны конфликты.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы все в трудах, как и всегда. Беда в том, что дела пойдут со скрипом, еще и отношения с коллегами обострятся, из-за недопонимания начнутся проблемы. В таких условиях Девы прикладывают все усилия, чтобы «выполнить пятилетку за три года». Не надо подвигов. Берегите здоровье и прислушивайтесь к организму – сейчас это ваша первоочередная задача.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы вспомнят, что принадлежат к воздушной стихии – на первом месте у Весов окажется общение. Будет много новых контактов и связей, причем какие-то из них полезны для работы, а какие-то – исключительно для личной жизни, в которой не место посторонним. Вполне возможно начало нового романа или улучшение уже имеющихся отношений.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы полны сил и энергии. Вы готовы к большим и малым свершениям. Правда, в первой половине недели вам разогнаться не удастся – слишком много препятствий возникнет на пути. Не боритесь с ветряными мельницами, если дело может и потерпеть, потому что с четверга препятствия будут устранены и вам станет подвластно практически все.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

С понедельника по четверг Стрельцам лучше отказаться от планов, связанных с близким общением, задушевными разговорами, путешествиями, поездками и активной деятельностью. Скучать не придется – это время подходит для творчества, отдыха и всевозможного креатива. Вторая половина недели будет посвящена тайнам и секретам.

Козероги (22 декабря — 19 января)

До самого четверга Козероги будут выступать миротворцами в конфликтах, а также «решателями проблем», когда речь пойдет о деньгах. Если вам важно провести какие-то переговоры, назначьте их на четверг. А для личной жизни подходят пятница и суббота – можете смело знакомиться или устраивать романтические свидания со своей половинкой.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Неделя у Водолеев будет неоднородной. Для поездок, встреч и активных действий отведите дни с четверга по субботу, они для таких дел будут благоприятны. Все остальные дни недели лучше быть в тишине и уединении, остерегаться травм, по возможности отдыхать и медитировать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы поймут, что настал период, когда надо получать удовольствие от простых радостей жизни. А если вы не умеете этого делать, то пора научиться. Следующие несколько недель помогут вам двигаться в этом направлении. Хорошо интересоваться искусством, заниматься творчеством, внешностью и красотой.

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