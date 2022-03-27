Прогноз для всех знаков зодиака: что будет с работой в ближайшие полгода

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, вторая половина года откроет перед вами достаточно интересные перспективы и предложения. Прежде чем действовать, оцените свои возможности. С 11 мая по 28 октября, когда планета успеха Юпитер будет находиться в вашем знаке, ожидается приятное сотрудничество, повышение по карьерной лестнице. Выиграют те Овны, кто готов несмотря ни на что двигаться к своей цели. Последние месяцы года пройдут спокойно. Рекомендуется придерживаться стабильности и не принимать спонтанных решений.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

С приходом весны у многих Тельцов откроется творческая сторона. Вы будете готовы на перемены. Следует внимательно проанализировать свой интерес, вы имеете все шансы начать вести успешный бизнес самостоятельно. Возможности будут окружать вас повсюду, вам важно их не упустить. Если у вас есть собственные накопления, то лучше всего потратить их на обучение и развитие профессиональных навыков.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы, совсем скоро ваше утро понедельника перестанет быть хмурым, ведь вы его будете встречать дома за чашечкой кофе у компьютера в любимой пижаме или ближайшем кафе. А все потому, что офисные здания уходят в прошлое и ваше руководство примет решение вести работу удаленно. Кроме того, планета процветания Юпитер, будет в вашем секторе карьеры и у вас появится шанс проявить свои лидерские качества и укрепить свою репутацию. С сентября рекомендуется сбавить обороты в карьере и посвятить себя семье.

Раки (22 июня — 22 июля)

Избегайте резких перемен и старайтесь больше накопить. Вторая половина года для представителей знака пройдет спокойно и стабильно. Серьезных изменений в карьере звезды не предвещают. Зато это прекрасное время, чтобы обеспечить себе «подушку безопасности» в виде финансов. Ближе к осени есть вероятность, что вам вернут забытый долг.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львов ожидает неоднозначный период. На работе вас могут завалить делами, а коллеги будут провоцировать на скандалы. Постарайтесь сохранить самообладание и держать контроль над ситуацией. Уран, который будет находиться с точками затмений в секторе карьеры 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября, может подтолкнуть вас на кардинальные перемены. Вы можете неожиданно для себя сменить прежнее место работы или переехать в другую страну. Если вы решитесь на изменения, то звезды советуют проявить себя в онлайн-сфере. Подключайте свой креатив, создавайте сайты, занимайтесь дизайном.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Профессиональная жизнь Дев может измениться с апреля не в лучшую сторону. Есть риск попасть под сокращение. Вам не стоит расстраиваться и опускать руки. Займитесь саморазвитием, новые навыки могут послужить открытию успешного бизнеса. Кроме того, затмение в Тельце 8 ноября откроет перед вами новые возможности. Новое дело, в которое вы вложите душу, принесет успех и признание.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Современные реалии диктуют Весам свои условия. На получение «легких» денег с рекламы и блоггинга – не рассчитывайте. Кроме того, оживятся недоброжелатели, которые помешают реализации ваших планов. В непростой период полагайтесь только на себя и найдите новый источник заработка. К концу года ситуация значительно улучшится.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Во втором полугодии 2022 года Скорпионов ждут глобальные перемены. Затмения в вашем знаке 16 мая и 25 октября подтолкнут к профессиональным изменениям. Вероятно, у вас появится работа, которая будет тесно связана с онлайн-торговлей. У вас появятся все шансы, чтобы зарекомендовать себя и обрести хорошую репутацию. Те Скорпионы, которые работают на себя, получат интересные предложения по сотрудничеству.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов, к сожалению, порадовать нечем. Звезды предупреждают о надвигающихся проблемах. Некоторые Стрельцы, деятельность которых связана с творчеством, потеряют свою долю дохода из-за трудностей в реализации проектов. С мая по ноябрь не стройте завышенных ожиданий и отпустите ситуацию. Есть вероятность, что в конце года перед вами откроются перспективы. Не исключены встречи с интересными людьми, которые помогут вам на профессиональном поприще.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У представителей знака ожидается плодотворное полугодие. Да, придется много работать, вкладываться в дело морально и физически. Такой подход может сильно ударить по здоровью. Все-таки постарайтесь не перегружать себя лишней работой. У Козерогов все будет получаться, они даже смогут монетизировать самые безумные идеи, но только не переусердствуйте!

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Во второй половине года у Водолеев поводов для радости будет не так много. Экономический кризис может сильно ударить по карьере и финансам многих представителей знака. Придется значительно урезать свои расходы, чтобы сохранить деньги на вещи первой необходимости. При этом возможностей для дополнительного заработка не предвидится. К концу года вы сможете, наконец, найти выход из сложной ситуации и станете частью интересного и перспективного проекта.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В одиночку действовать будет достаточно сложно. Лучшим решением будет создать собственную команду и воплощать идеи. Кризисное время – это лучший период, чтобы продемонстрировать свои накопленные знания и умения. Поэтому в ситуации, когда многие будут терять, у вас есть все шансы, чтобы многое обрести!

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