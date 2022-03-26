Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля для всех знаков зодиака

Всю рабочую неделю Луна убывает, а это делает людей вялыми и подавленными. Получить удовольствие от какой-то феерии не получится при всем желании, хотя и желание, скорее всего, просто не возникнет. Зато это отличный период для наведения порядка, расхламления и любой систематизации.

В пятницу наступит новолуние, и тогда энергия начнет прибывать, а события – ускоряться. Можно понемногу готовиться к активным действиям. Но только готовиться, так как сейчас все будут слишком импульсивными и эмоциональными. Еще одна рекомендация: не делайте далекоидущих выводов, эмоции – плохой советчик в этом деле.

Как эта ситуация отразится на знаках Зодиака, расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам жизненно необходимо завершить все дела до выходных. После новолуния начнут возникать новые ситуации, которые потребуют вашего пристального внимания.

Любовь

У Овнов на первом месте не любовь, личной жизнью они будут заниматься только в том случае, если личная жизнь не помешает реализации их затей в других сферах.

Финансы

Значительных событий в финансах не ожидается. Могут быть небольшие проблемы в начале недели, а к концу стоит поискать способы зарабатывать больше.

Здоровье

Сбрасывать напряжение, особенно на выходных, когда вы будете на взводе, лучше всего в спортзале, на стадионе или на природе, занимаясь физическими упражнениями.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Первые два дня недели Тельцам нужно посвятить наведению порядка в документах, ценных бумагах, своих коллекциях и драгоценностях. Потом полезно отключиться от негативного информационного потока и постараться восстановить душевное равновесие. Выходные хорошо провести на природе, на даче, в уютном для вас месте.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Один в поле не воин. Это точно про Близнецов на этой неделе. Что бы вы ни делали – это непременно будет какая-то групповая деятельность, коллективная работа. Лучше всего вы сработаете, конечно, в команде единомышленников, поэтому важно окружить себя именно такими людьми.

Раки (22 июня — 22 июля)

До наступления новолуния в пятницу Раки будут вялыми и малоактивными. Не пытайтесь переступать через себя и совершать трудовые подвиги – все равно не выйдет, а вы еще и корить себя начнете. Отдайте это время рутине, привычным занятиям, мелким хлопотам. В пятницу ситуация изменится, и у вас появятся силы для более интенсивной деятельности.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов наступил период, связанный с заграницей. Возможно, у вас есть дела с иностранцами, и эти дела потребуют от вас внимания и осторожности. А может быть, назрел вопрос об изучении другого языка и культуры, и этому вы посвятите весь наступающий лунный месяц.

Девы (23 августа — 22 сентября)

До пятницы Девам следует заниматься вопросами, связанными с деньгами – пора навести порядок с документацией, налогами, выплатами, взносами и т. д. В последние три дня недели откажитесь от любого риска: никаких авантюр, экстремальных видов спорта и, тем более, принятия важных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов на первый план выйдут взаимоотношения с людьми, и в первую очередь – с близким кругом. Ситуация складывается непростая. Может оказаться, что все не так страшно, и это будет кратковременная размолвка, а может быть, вы расстанетесь с партнером или разойдетесь с друзьями. Постарайтесь не терять самообладания.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы в каком-то смысле «родственники» Раков. Им тоже показана рутинная деятельность. Еще полезно заняться здоровьем. А после новолуния – самое время искать работу, подработку, новые источники дохода. Хорошая новость для тех, кто хотел завести кошечку, собачку, попугая или другого питомца: выходные для этого благоприятны.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы подустали от всеобщего напряжения, нервозности и негатива. Вам захочется праздника, ярких эмоций, рвануть в отпуск на край света. У кого-то это даже получится. А те, кому не удастся, могут уделить время отдыху, расслаблению или, наоборот, физическим нагрузкам. В конце недели важную роль сыграет работа.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Экономика, как говорится, должна быть экономной. С тратами пока стоит повременить, особенно на те вещи, без которых вы можете обойтись. Лучше купить что-то одно, но действительно важное и нужное. Что касается дел – действуете потом, а сейчас тщательно планируете. С пятницы начнется месяц, посвященный семье и дому.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи подойдут к вопросу расхламления серьезно, хотя, возможно, вы больше будете действовать не осознано, а интуитивно. Все лишнее, пустое, ненужное вы оставите в прошлом. Это будет касаться всех сфер жизни – от имиджа до отношений с людьми. Вы будете стремиться сохранить в своей жизни только то, что по-настоящему важно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Понедельник и вторник не слишком благоприятные дни – вы потерпите неудачу в любви или финансовых вопросах. Не спешите расстраиваться, исправить ситуацию можно будет в среду и четверг. В пятницу наступит период, когда надо заниматься поиском источника доходов, но время для активных действий еще не пришло. Набирайтесь сил, готовьтесь, планируйте.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!