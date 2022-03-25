Астрологи, экстрасенсы и нумерологи рассуждают о том, что ждет россиян весной и летом

В наше непростое время прогнозы экономистов и политологов появляются чуть ли не ежечасно.

Но астрологи, экстрасенсы и нумерологи тоже готовы дать полезный совет и поделиться своими вариантами развития событий — если верить им, все будет не так уж плохо.

«Ложитесь пораньше»

Нумеролог Фарида Красавкина дала читателям «Телепрограммы» советы, как пережить это непростое в экономическом и эмоциональном плане время, а также назвала неблагополучные и, наоборот, удачные весенне-летние периоды.

✔ Идеальное время для засыпания весной — 21.00 — 21.30. Организм в этот промежуток сможет сбросить с себя весь груз эмоций и переживаний, накопившийся за день.

✔ Насчет коронавируса можно не переживать: возможен лишь небольшой скачок заболеваемости в июне. Но пока находится ковид в режиме «заморозки». Новые всплески заболеваемости возможны к концу года.

✔ Если посмотреть на экономическую ситуацию, то санкции продлятся два-три года, но уже к концу 2022-го возможны первые положительные изменения в экономике — в частности, в Россию начнут возвращаться западные компании. Май станет самым благоприятным периодом для того, чтобы начать развивать свое дело — к этому времени экономика начнет понемногу восстанавливаться.

✔ Думая о том, когда весной и летом вас ждет удача, обратите внимание на следующие моменты.

Апрель в целом благоприятный месяц. Но в начале апреля по возможности лучше ничего не предпринимать: не планировать серьезных встреч, мероприятий, событий, сделок. В конце месяца рекомендую начинать проекты, связанные с сельским хозяйством, — это касается и личных фермерских хозяйств, и отрасли в целом.

В мае Россию ждет успех во всем, что связано со статусом и властью. Но советую обратить внимание на 1 и 10 мая: в эти дни не стоит вступать в споры, дискуссии, подписывать важные бумаги и заключать договоренности.

Июнь — месяц негативных энергий. Проблемы могут прийти из разных сфер: есть опасность пожаров, потерь на работе и вообще во всех сферах, ссор и расставаний в семьях.

В июле успешными станут поездки, командировки, путешествия, переезды, смена обстановки. Страну в целом ждут неожиданные предложения, в которых заложен успех и перспективы. Неблагополучные дни: 4, 8, 26 и 30 июля.

Август в целом хороший месяц, но есть сложные даты: 16, 21, 29 августа.

Хотите выпить? Лучше примите ванну!

Астролог Василиса Володина объясняет, как пережить периоды, когда приходится много нервничать.

✔ Стоит больше гулять, звонить близким людям, читать книги, делать перерывы в работе, занимать руки мелкой моторикой — вязать, шить, максимально разнообразить свою деятельность.

✔ Луна в Деве будет с 12 апреля (в 17.07 по московскому времени) до 14 апреля (23.45). С 10 мая (1.53) до 12 мая (9.34). Из-за этого в апреле и мае будет удачный период для воздержания — самоконтроль дастся легче. Поэтому это идеальное время сесть на диету. Нервозность некоторые снимают алкоголем. Вот совет для них: замещать желание расслабиться с помощью рюмки теплыми водными процедурами. И сосредоточиться на мысли, что спиртное заставляет человека терять контроль над ситуацией.

Курс стабилизируется в течение трех месяцев

Финалист телешоу «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев поделился c «Телепрограммой» своими мыслями о будущем.

✔ Люди сильно переживают, но нужно говорить себе, что сложная ситуация — это всегда временно. Это жизнь, а в ней бывают разные периоды. Экономическая ситуация стабилизируется через два — два с половиной года, в крайнем случае — через три.

✔ Курс рубля стабилизируется в течение трех месяцев.

✔ Летом начнется отличный период у людей, которые будут развивать внутреннее производство.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!