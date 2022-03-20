Какие знаки зодиака попадут в рай, а какие – в ад

Таролог и парапсихолог Галина Янко считает, что каждый знак зодиака закладывает определенные черты характера, которые могут помешать вести праведный образ жизни, но всегда есть возможность исправиться.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны по своей натуре ненасытные люди, они желают всегда иметь лучше и больше, чем другие. Если еда – то лобстеры или трехметровые хот-доги, поход в театр или на концерт – только VIP-ложа, машина – исключительно представительского класса.

Чтобы добиться своего, они готовы пойти на многое, а порой даже и на то, что противоречит моральным принципам. Эх, на земле вы точно будете кататься как сыр в масле, а вот в аду придется ответить за слишком радостную жизнь.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы обладают множеством прекрасных качеств – отзывчивость, сопереживание, честность и верность. Но глубоко внутри сидит и одна отрицательная черта – жадность, иногда она берет над вами верх и начинает управлять. Если не сумеете с ней совладать, то нечистые силы заберут вас в ад.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Именно про таких людей говорят – у них золотой сердце. Близнецы всегда готовы подставить свое плечо, любимую жилетку и прийти на помощь, даже если вы их разбудили ночью. За милосердный характер Высшие силы обязательно наградят вас путевкой в рай.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки чем-то схожи с Близнецами. Они стараются идти по пути добра. В семье придерживаются традиций и чтут закон о верности, за такой подход к жизни заслуживают отправиться в рай.

Львы (23 июля — 22 августа)

Пожалуй, это самый эгоистичный знак Зодиака. Львы часто проявляют свой нарциссизм, высокомерность и заносчивость. Даже близкие люди не хотят иметь с ними общее дело из-за сложного и вспыльчивого характера. Впрочем, у Львов еще есть время, чтобы исправить ситуацию и поработать над собой, иначе рискуете отправиться в ад.

Девы (23 августа — 22 сентября)

За справедливость, непредвзятость и объективность в суждениях Девам уже давно уготовлено место в раю. На протяжении всей жизни Девы ответственно трудятся, помогают нуждающимся, не оставят без внимания брошенных домашних животных. Конечно, иногда они могут злиться и проявлять вредность, но делают это не со зла и быстро исправляются.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сами решают в этой жизни что правильно, а что нет. И если кто-то не советует их представлениям о правильной жизни, то с этим человеком будет проведена долгая беседа, чтобы направить на истинный путь. Весы – это эдакие ангелы на земле и, можно сказать, что рай — это и есть их дом, там их всегда ждут.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Знак Зодиака наделяет Скорпионов колким языком, безжалостностью и агрессивностью. Вам нравится держать все под своим контролем, ощущать власть над близкими и манипулировать их чувствами. Скорпионам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, чтобы не угодить в котел, который подготавливают к их приходу в аду.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы хоть и безбашенные натуры, но всегда стремятся одарить окружающих добром и помочь тем, кто остался в беде. Своими огненными лучиками они согревают близких и друзей. Продолжайте в том же духе, тогда путевка в рай обеспечена.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги страдают от завышенного самомнения. Вам нужно понять, что деньги – не дают вам власти над миром, и вы не сможете на них купить себе билетик в рай. Меняйте свое отношение к окружающим и творите добрые дела.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи – любят внимание, но иногда, чтобы оказаться лидером в компании, им приходится приукрашивать и врать, а за такой грех можно и в ад угодить. Обидно будет, ведь вы очень добрые, открытые и совершенно безобидные натуры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтичным и чувственным Рыбам не свойственно совершать те грехи, за которые можно попасть в ад. Вы искренне стремитесь к справедливости и несете любовь в окружающий мир, поэтому исключительно попадете в рай.

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