Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта для всех знаков зодиака

С чем нам предстоит иметь дело на этой неделе?

Энергия пойдет на спад. Объять необъятное не получится, тут бы на «объятное» сил хватило. Так что экономим силы, не распыляемся и стараемся не участвовать конфликтных ситуациях. Соблазн поспорить и даже покричать будет велик – сопротивляйтесь этому порыву. Ни к чему хорошему он не приведет.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, как лучше действовать каждому знаку Зодиака.

Овны (21 марта — 19 апреля)

В целом неделя не предвещает больших взлетов и падений. Самое время заниматься рутиной. И выделите время на дела, которые вы давно откладывали.

Любовь

Избегайте ссор со своими половинками. Особенно взрывоопасной атмосферой отличатся выходные – держите себя в руках.

Финансы

В середине недели вам улыбнется финансовая удача, затем ситуация изменится и нужно быть настороже. Деньгами сорить категорически не рекомендуется.

Здоровье

Во второй половине недели берегите здоровье и давайте себе передышки, чтобы нервы были в порядке.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

С понедельника по четверг Тельцы впадут уныние. Настроения нет, из рук все валится, энергия на нуле… Неделя для важных и больших дел предстоит неблагоприятная. В пятницу можно ожидать приятных новостей, связанных с деньгами, это поднимет ваш боевой дух. На выходных нужно отдыхать, общаться с друзьями и набираться сил.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Неделя не из простых. Из-за рассеянности Близнецы начнут часто ошибаться, и мелкие ошибки будут копиться, пока не превратятся в огромный ком проблем. Вы станете раздражительными, а это повлечет за собой конфликты. Держитесь. Постарайтесь больше времени посвящать физическому и душевному здоровью. В воскресенье напряжение спадет.

Раки (22 июня — 22 июля)

До самой пятницы звезды благосклонны к Ракам, которые занимаются личной жизнью. Это отличный период для свиданий, знакомств, укрепления отношений – любовных и семейных. А вот пятница и выходные подпортят эту приятную картину. Будут срываться планы, проблемы начнут возникать на ровном месте. И ваша задача – не терять самообладание.

Львы (23 июля — 22 августа)

Неделя будет похожа на американские горки. И в первую очередь это коснется личной жизни. Начало недели принесет ссоры и негатив в отношения, зато со среды и до самого воскресенья вас ждут самые разные радости и приятности в любви. В воскресенье вагончики этих горок снова покатятся вниз. Чтобы сберечь нервы, меньше общайтесь и больше отдыхайте.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Понедельник и вторник хороши для труда и делового общения. Среда и четверг испортят отношения со старшим поколением и с вашей половинкой. Чтобы этого избежать, нужно очень внимательно следить, что вы говорите и как вы говорите. Если все-таки поссоритесь, с пятницы и до конца недели можно исправлять положение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам нипочем всеобщий упадок сил, на них он не отразится. До выходных у вас благоприятный период для работы, денег и карьеры: переговоры, собеседования, сделки, покупки пройдут на ура. В конце недели будьте осторожны в отношениях с партнером и близким окружением, шансы поссориться очень высоки.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Прекрасная неделя для Скорпионов. Вы полны энтузиазма, готовы к переменам, и у вас целое море идей, которые можно и нужно воплощать. Хорошее время для работы и финансов: например, вы можете найти новый источник дохода. И только личная жизнь в воскресенье подбросит ложку дегтя в эту бочку меда – здесь вас ожидают неудачи.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Начало неделе посвятите планированию, обдумыванию и подготовке. В среду переходите в реализации задуманного и не останавливайтесь до воскресенья. В воскресенье можно полюбоваться результатами труда и отдохнуть.

Козероги (22 декабря — 19 января)

У Козерогов будет многообещающая неделя. Они самые удачливые из всех знаков Зодиака в этот период. И основа вашего успеха – единомышленники. Это подходящее время, чтобы общаться, заводить нужные связи и полезные знакомства. Особенно хороши пятница и суббота, в эти дни вам под силу практически что угодно.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

В начале недели Водолеям стоит вести себя тише воды ниже травы. Это время неудачно для чего угодно, и лучше провести его по возможности незаметно. Среда и четверг подходят для наступательных действий в работе и карьере, а выходные – для приятного времяпрепровождения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Все важные дела Рыбам лучше назначить на понедельник и вторник, когда фортуна им благоволит. Потом нужно быть максимально осторожными и внимательными во всем – финансах, работе, личной жизни. Конец недели хорош для общения в друзьями и близкими. Можно сходить в гости.

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