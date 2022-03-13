Каким знакам зодиака нельзя жить вместе

Овен и Рак

Овны любят действовать быстро и ловить романтику момента. Что может быть лучше, чем почувствовать искру и сразу же действовать в соответствии с ней? Но это не совсем подходит для Раков, которые сентиментальны и нуждаются во времени для установления доверия.

К сожалению, к тому времени, когда эти эмоциональные создания почувствуют себя достаточно комфортно, чтобы взять на себя смелость принять решение, Овен уже посчитает, что Раку просто не до него и пойдет дальше.

Близнецы и Скорпион

Свободный ум Близнецов может привести к тому, что они могут придерживаться, казалось бы, противоречивых мнений… А это может вывести из себя Скорпиона, которому необходимо всегда знать, на чем стоит его собеседник. Если почва под ногами Скорпиона постоянно колеблется, он не будет чувствовать себя в безопасности, вкладывая свое сердце в прочное партнерство.

Как они узнают, что вам можно доверять, если вы слишком импульсивны, чтобы быть последовательным? Близнецы, с другой стороны, чувствуют себя наиболее комфортно в динамичной среде, и им нужно, чтобы их принимали такими переменчивыми, какие они есть.

Козерог и Стрелец

Если Козерога можно охарактеризовать одним словом, то это будет «профессионал». Они трудолюбивы, амбициозны и дисциплинированы. Это не значит, что они душные — это значит, что они серьезно относятся к тому, чего хотят, что может сделать из них невероятно романтичных и надежных партнеров по жизни.

Стрелец, с другой стороны, больше похож на неряшливого гения, но при этом везучего и харизматичного. Кого волнует, что они приходят поздно, с нечесаными волосами и возможно даже с перегаром? Они знают, что смогут очаровать всех и заслужить всеобщее восхищение в любой ситуации, кроме Козерогов.

Телец и Водолей

Зодиакальный бык стабилен и предсказуем, особенно в сердечных делах. Это может означать романтику и надежность для одних и застой для других. Для Водолеев, новаторов и иконоборцев зодиака, делать одно и то же одинаково — это рецепт удушья и скуки. Их больше всего возбуждает оригинальность, и им нужно, чтобы человек, с которым они встречаются, стимулировал их интеллектуально и творчески.

Для заботливого Тельца это звучит как пустая трата энергии. Если они нашли то, что им подходит, зачем это ломать? Но Водолеи слишком охотно ломают привычный ход вещей. Им свойственно верить, что однообразие — самый ужасный кошмар, поэтому смена темпа всегда в приоритете.

Дева и Весы

Остроумие Дев — их визитная карточка, и оно исходит от их непоколебимо реалистичной натуры. Они не утруждают себя иллюзиями, для них горечь жизни нужно встречать честно и с юмором. Для кого-то это может показаться правильным, но для романтика зодиака Весов в этом будет недоставать мягкости.

Правде жизни они нередко предпочитают идеализм. Они оптимисты в любви и жизни и склонны верить, что почти все возможно, если работать. Но то, что они считают вдохновляющим, кажется Деве совершенно наивным.

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