Ванга о 2022 годе: «Никто не сможет остановить Россию. Все сметет со своего пути»

Болгарская ясновидящая Ванга ушла из жизни 26 лет назад, однако до сих пор находятся люди, которые уверяют: она оставила после себя ворох предсказаний. Например, 2022-й год прорицательница назвала знаковым в истории России и человечества в целом.

По ее словам, именно в этот период совершатся важные события для нашей страны.

«Никто не сможет остановить Россию — все сметет она со своего пути, ибо слишком много принесла в жертву», — говорится в ее предсказании.

При этом она подчеркивала, что наша страша – «сильный игрок на мировой арене» и идти против нас – опасно.

«Те, что отвернулись от России, возвратятся в новом обличье. Она не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — делилась ясновидящая.

Ясновидящей не стало 11 августа 1996 года, ей было 85 лет. В свое время она предсказала конец Второй мировой войны и развал СССР, помогала обычным людям и знаменитостям определиться с планами на дальнейшую жизнь и разобраться в прошлом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!