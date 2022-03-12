Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта для всех знаков зодиака

Неделя богата на события. Ситуация будет постоянно изменяться, чаша весов начнет раскачиваться. Однако есть надежда, что эта чаша все-таки придет в равновесие, и то, что казалось непреодолимым, станет решаемым.

В личной жизни по-прежнему руководит соединение Венеры и Марса, отвечающее за гармонию в любви. На политической арене возможно появление новых лидеров мнений, а в деловой сфере на первое место выйдут человеческие отношения.

Что приготовили звезды каждому знаку Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чтобы достичь успеха, Рыбам нужно проявить свои творческие способности. Это касается любой сферы жизни.

Любовь

У Рыб назревает тайный роман. Возможно, кто-то из вас тайно влюблен, а может быть, у вас с партнером есть веские причины скрывать свои отношения. Будьте осторожны.

Финансы

Важно не считать ворон и все время держать нос по ветру. Конкуренция сейчас очень высока, и чтобы добиться успеха, нужно быть на шаг впереди соперников.

Здоровье

Ваше здоровье – в ваших руках. Одевайтесь по погоде, не доверяйте переменчивому мартовскому солнцу.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Как говорится, «готовь сани летом, а телегу зимой». На календаре, конечно, март, но эта пословица очень актуальна. У Овнов долгое время был застой в делах, а теперь этот период заканчивается. Сразу бросаться в дела с революционными идеями не стоит. Готовьте «телегу» – то есть, закладывайте фундамент для будущих свершений, они уже не за горами.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы – вполне успешные товарищи и на любовном фронте, и в деловых отношениях. Продолжайте в том же духе, укрепляйте свои позиции, налаживайте связи. Удача вам улыбается. Но не теряйте бдительности, поскольку период травмоопасный, можно попасть в аварию или другие неприятности.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам на этой неделе показана умеренность. В еде, в финансах, в работе, в деловых контактах. Если не будете себя сдерживать, можете получить плачевные результаты. Зато в том, что касается любовной сферы, вы просто неотразимы. Возможны приятные романтические знакомства или внесение чего-то нового в имеющиеся отношения.

Раки (22 июня — 22 июля)

Любовь – не та сфера, в которой Раки сейчас преуспеют. И не пытайтесь подгонять эту лошадь, рискуете получить копытом в лоб. Сконцентрируйтесь на налаживании контактов, полезных для вашей работы или бизнеса. Чем больше нужных связей вы завяжете, тем большую отдачу потом получите.

Львы (23 июля — 22 августа)

Никакого инвестирования, никакого риска, никакого форсирования событий. Что поделать, у Львов не самый благоприятный период для чего бы то ни было. Еще и бытовые травмы подстерегают. Единственное, в чем вам благоволит судьба – в заботе о здоровье. Не забывайте нем.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы могут составить компанию Львам. Им тоже звезды рекомендуют «отсидеться в окопе» и переждать это время, совершая по возможности наименьшее количество резких движений. И в первую очередь это касается работы и денег. Вам грозят увольнения и финансовые потери, не допустите этого – не лезьте на рожон.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов в делах все очень и очень спокойно, а в любви кипят настоящие мексиканские страсти. Представители противоположного пола вами просто очарованы и не в силах противиться вашему несокрушимому обаянию. Не злоупотребляйте этим, но и не упустите шанс обрести любовь.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Под лежачий камень вода не течет, и вы это прекрасно знаете. Так что даже если вы чувствуете себя камнем – встаньте и идите. Ведь период открывает перед вами большие перспективы, нужно только не бездельничать, а приложить максимум усилий. В любви избегайте случайных связей, они выйдут вам боком.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

В работе и бизнесе Стрельцов караулят мошенники и обманщики, да и вообще дела идут неважно. Поэтому будьте осторожны, а если у вас чешутся руки заняться реновациями, откажитесь от этой идеи. Если что-то работает, не трогайте это. По крайней мере, пока. Личная жизнь вас порадует, лучше погрузитесь в нее.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам, в отличие от Стрельцов, в любви не везет – новые знакомства разочаруют. Зато те, кто в паре, смогут укрепить свои отношения. Основной же фокус внимания Козерогов – работа и финансы. Именно сейчас нужно заняться этими вопросами вплотную, чтобы уже в скором времени оказаться на вершине успеха.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев может подвести здоровье. Весна отражается на эмоциональных Водолеях не всегда позитивно – начинают выползать старые болячки, или Водолеи «подбирают» новые. Не пренебрегайте профилактикой и сразу обращайтесь к специалистам, если заболели. Тем более, что сейчас вас могут настигнуть большие перемены в судьбе. Будьте к ним готовы.

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