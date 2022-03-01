Что весна нам готовит: общий прогноз для всех знаков зодиака

Овны (21 марта — 19 апреля)

Начало весны идеально подходит для реализации намеченных планов и увеличения прибыли. Период благоприятен для юристов, политиков, работников образования. Первая половина весны может быть не благоприятной для вложений, не будет лишним особо тщательно следить за распределением средств. Не исключены конфликты с начальством.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Ближе к концу весны Вам придется из большого количества целей выбрать какую-то одну и направить все свои силы на ее выполнение. Не пытайтесь успеть все сразу и получить выгоду отовсюду, в течение этого периода у вас, к сожалению, не получится угнаться за двумя зайцами. Так же, звезды рекомендуют вам не быть расточительными и экономить свои финансы и другие ресурсы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вы будете склонны оценивать не свои поступки, а поступки окружающих. Более того, в Вас проснется советчик, и Вы будете высказывать свое мнение даже тогда, когда Вас об этом не просят. Постарайтесь сдерживать себя, иначе Вы рискуете испортить отношения с коллегами и начальством. Да и друзья тоже не оценят Вашу манеру поведения.

Раки (22 июня — 22 июля)

Вы будете чувствовать себя просто прекрасно – настроение на высоте, окружающие Вас люди радуют своим поведением, на работе все складывается очень гладко. Но главное в этой ситуации — не расслабляться, фортуна дама капризная и в любой момент может повернуться к Вам спиной. Радуйтесь белой полосе в жизни, но всегда будьте готовы к другому.

Львы (23 июля — 22 августа)

Вы можете почувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать, но в этой ситуации необходимо сделать над собой усилие и дождаться «второго дыхания». Оно обязательно откроется, а начатое дело прерывать нельзя, иначе Вы его никогда не закончите. В любви этой весной Львы будут несколько неуклюжи, хотя обычно им это не свойственно.

Девы (23 августа — 22 сентября)

В первый месяц весны вам будет сопутствовать удача, но опасайтесь различных происков недоброжелателей и завистников, они могут принести вам серьезные проблемы. На негатив в свою никак не реагируйте, это принесет вам только беды. Если вы выдержите этот период без происшествий, то в следующие два месяца весны вас ждет стремительное развитие и успешные проекты, а также масса полезных выводов, которые помогут вам стать мудрей и успешней.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы почувствуете скуку и уныние с приходом весны. Однако, это не должно подтолкнуть вас к каким-либо необдуманным действиям в попытке добавить ярких красок в свою жизнь. Азарт и авантюризм лучше держать под контролем и просто перетерпеть этот период. Сконцентрируйтесь на работе и личной жизни, в этих сферах как раз потребуется ваше активное участие. В работе будьте инициативны и не стесняйтесь высказывать свои идеи, это принесет вам похвалу и авторитет.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Весна станет для вас периодом легкости и удачи. Это будет проявляться во всех сферах жизни: от карьеры до личной жизни. В работе вам будет сопутствовать успех, особенно это касается предпринимателей и фрилансеров. В отношениях с членами семьи и второй половинкой вас ждет гармония и взаимопонимание, которое сможет нарушить лишь ваша придирчивость и упрямость. Будьте снисходительны к своим близким и всегда решайте проблемы мирным путем, тогда вашим теплым отношениям ничего не будет угрожать.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Для представителей знака Тельцы весна станет периодом полной занятости, погруженности в работу и решение различных задач. Настрой у вас будет подходящий, особенно в марте: вы будете чувствовать себя уверенно и энергично, так что успех в делах вам гарантирован. Однако, в личной жизни все будет не так гладко. В какой-то момент вы можете почувствовать, что ваша вторая половинка словно тянет вас вниз и мешает вашему развитию и это может стать поводом для ссор. Звезды рекомендуют вам не быть категоричными, а проявить терпение и выдержку, чтобы отношения не дали трещину.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Весна принесет вам немало жизненных уроков. Многие из тех, кому вы доверяли, не оправдают доверия и покажут себя не с лучшей стороны, кто-то может серьезно задеть ваши чувства. Между тем, те люди, которых вы сторонились, незаметно войдут в вашу жизнь и заставят изменить о себе мнение. Что касается карьеры и денег, то весной перед вами откроются новые перспективы, которые послужат для вас неплохой мотивацией. Займитесь повышением своих профессиональных навыков и успех не заставит себя долго ждать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Для вас этот период станет настоящим праздником и принесет вам не меньше положительных эмоций, чем вы испытали за все лето. Вас ждут увлекательные мероприятия, веселые поездки и различные другие события, которые принесут вам незабываемые эмоции. От вас потребуется только не сопротивляться и впустить в свою жизнь что-то новое. Между тем, работа и прочие насущные дела не потребуют от вас полной вовлеченности и активного участия, поэтому вся весна пройдет достаточно расслабленно, но это не должно стать поводом для лени и бездействия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этой весной вы получите шанс исправить те ошибки, которые вы совершили в недавнем времени. Все, что касается разлада в отношениях с кем бы то ни было: членами семьи, друзьями, второй половинкой, вы сможете исправить, проявив свою доброту, открытость и коммуникабельность. Самое время сделать шаг навстречу к примирению с теми, кого вам не хватает. На работе вы не раз в течение весны получите шанс проявить себя как отличный специалист и находчивый человек, так что постарайтесь этот шанс не упустить, если рассчитываете на продвижение по карьерной лестнице.

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