Самые придирчивые женщины по знаку зодиака, по мнению известного оракула

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны бывают излишне вспыльчивы и не хотят идти на компромисс. Что может повлиять на то, чтобы избегать конфликтов и устанавливать хорошие отношения. Кроме того, они сами склонны провоцировать различные выяснения отношений. Впрочем, некоторым мужчинам это дает необходимые им эмоции.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Телец хочет видеть рядом с собой успешного и удачливого спутника жизни, если же этого не происходит — создавать видимость такового. Зачатую это может переходить границы и оказывать большое давление, что будет приводить к прямо противоположным результатом на деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы любят манипулировать и навязывать свою волю по любому поводу. Они умеют скрывать настоящие желания и использовать различные хитрости для достижения своих целей. Если они понимают, что манипуляции не приводят к результату, начинаются скандалы и ссоры.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы зачастую требуют слишком многого от своего избранника, отталкиваясь в своем мнении только лишь от собственных взглядов и оценивают ситуацию именно по нему. Они имеют свойство придираться к мелочам и требовать, чтобы все было как они хотят. С другой стороны, мужчине иногда нужен стимул для действий.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеи думают, что они знают абсолютно все и не скрывают этого от своей второй половины, пытаясь научить и указать правильные решения в разных сферах жизни. Они могут делать это в присутствии посторонних людей и таким образом влиять на образ восприятия своего избранника.

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