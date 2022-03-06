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Самые придирчивые женщины по знаку зодиака, по мнению известного оракула

Рунический провидец Игорь Вечерский составил свой гороскоп специально для читателей Teleprogramma.pro.

Самые придирчивые женщины по знаку зодиака, по мнению известного оракула
Фото: pixabay.com

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны бывают излишне вспыльчивы и не хотят идти на компромисс. Что может повлиять на то, чтобы избегать конфликтов и устанавливать хорошие отношения. Кроме того, они сами склонны провоцировать различные выяснения отношений. Впрочем, некоторым мужчинам это дает необходимые им эмоции.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Телец хочет видеть рядом с собой успешного и удачливого спутника жизни, если же этого не происходит — создавать видимость такового. Зачатую это может переходить границы и оказывать большое давление, что будет приводить к прямо противоположным результатом на деле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы любят манипулировать и навязывать свою волю по любому поводу. Они умеют скрывать настоящие желания и использовать различные хитрости для достижения своих целей. Если они понимают, что манипуляции не приводят к результату, начинаются скандалы и ссоры.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы зачастую требуют слишком многого от своего избранника, отталкиваясь в своем мнении только лишь от собственных взглядов и оценивают ситуацию именно по нему. Они имеют свойство придираться к мелочам и требовать, чтобы все было как они хотят. С другой стороны, мужчине иногда нужен стимул для действий.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеи думают, что они знают абсолютно все и не скрывают этого от своей второй половины, пытаясь научить и указать правильные решения в разных сферах жизни. Они могут делать это в присутствии посторонних людей и таким образом влиять на образ восприятия своего избранника.

Игорь Вечерский. Рунический провидец
Игорь Вечерский. Рунический провидец

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