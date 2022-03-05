Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта для всех знаков зодиака

Марс в соединении с Венерой принесет нам удачу в делах сердечных. Многие встретят свою судьбу, а кто-то сумеет вдохнуть новую в жизнь в уже имеющиеся отношения.

Тот, кто не ленится, вполне может добиться повышения на службе или увеличения зарплаты.

Также это благоприятный период для избавления от всего ненужного, изжившего себя и мешающего дальнейшему развитию и процветанию.

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, чего конкретно ожидать каждому знаку Зодиака.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сама судьба на вашей стороне. Любые ваши затеи принесут успех – не упустите вашу птицу счастья!

Любовь

Прекрасная неделя для знакомств – они имеют все шансы перерасти в нечто большее. Те, кто уже встретил вторую половину, тоже в плюсе – вас ждут гармония и романтика.

Финансы

Если у вас давно что-то не получалось в сфере финансов – сейчас самое время заняться этим вопросом. Удача вам улыбнется.

Здоровье

Это время подходит для избавления от вредных привычек. Никто не обещает, что будет легко, но дело стоит того, чтобы постараться.

Овны (21 марта — 19 апреля)

У Овнов на первое место выходит любовь. Да, вы так давно боретесь с недружелюбным миром, затыкаете дыры, бегаете и тушите пожары (иногда, будем честны, воображаемые), что уже и подзабыли, что такое романтика. Пора об этом вспомнить. Особенно это касается семейных пар – окружите своих партнеров заботой и любовью, и вам воздастся.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам, которых на прошлой неделе посетило уныние по поводу неудач, можно порадовать. Фортуна снова вас любит и позволяет добиться значительных успехов в карьере, любви и финансах. Есть только одно ограничение – воздержитесь от новых знакомств. Ни в одной сфере они вам блага не принесут.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Неделя предстоит не из простых. Вы только тем и будете заниматься, что вытаскивать многочисленные палки из ваших многострадальных колес. Есть простое средство от этих проблем – не планируйте на эту неделю ничего важного. Лучше посвятите время своему здоровью, спорту, диете и другим подобным занятиям – для этого период благоприятный.

Раки (22 июня — 22 июля)

Чем больше усилий прикладываете, тем большая будет отдача. Принцип нехитрый, зато работает безотказно. Именно его и следует придерживаться Ракам на этой неделе. Успех вас ждет просто грандиозный. В карьере можно подняться на пару ступеней вверх, можно хорошо заработать, а можно обрести любовь, – вам все под силу.

Львы (23 июля — 22 августа)

Увы, Львам придется по-прежнему сидеть тише мышек. Ничего страшного в этом нет, не вздыхайте. Зато у вас появилось время на то, на что вы обычно махали рукой. Подлечить зубы, посетить других врачей. Или займитесь самообразованием, курсами повышения квалификации, получите новые знания.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Много препятствий будет на пути у Дев. Скачки предстоят нешуточные – если вы хотите чего-то добиться, придется обскакать целую толпу конкурентов. Самым разумным будет не упорствовать, а отложить серьезные дела на более удачное время. Обратите внимание на личную жизнь, именно в ней вы найдете гармонию и утешение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Как говорится, занимайтесь любовью, а не войной. В любви вам подвластно если не все, то многое. Вообще на этой неделе произойдет немало важных событий. А сентябрьским Весам можно заниматься бизнесом или искать новую работу – вас ждут приятные открытия.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Предупреждение для Скорпионов: не ищите любовных знакомств. Эти знакомства обернуться для вас сплошным разочарованием. И хорошо бы не спорить со старшим поколением – к консенсусу не придете, зато поссоритесь непременно. В остальном – неделя прекрасная для всего.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов продолжается время, когда на первом месте остаются любовные отношения. В делах все не ладится, а потому стоит придержать коней. Не грустите, все еще изменится. А пока – ходите на свидания, знакомьтесь, общайтесь с любимыми. И не запускайте болезни, пресекайте это дело на корню.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Не только Рыбам пришла пора избавляться от вредных привычек. Козероги тоже преуспеют в этом деле, стоит только захотеть и начать двигаться в этом направлении. Что еще можно сказать про эту неделю? А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Только не как в сюжете этой песенки, все действительно будет складываться отлично.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

На работе у Водолеев тихо и спокойно, даже скучновато. Но это к лучшему – нет взлетов, зато и падений никаких. Стабильность. Можно куда-нибудь съездить, небольшие путешествия точно пойдут вам на пользу. И как у многих знаков, эта неделя хороша для любви и отношений. Получайте удовольствие.

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