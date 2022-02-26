Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака

Неделя, отличная для творчества и поиска нетривиальных решений, у многих обострится интуиция. Начало марта потребует от нас обновления, захочется перемен. Если встречать их с радостью, скорее всего, перемены принесут нам благо.

Как отразится пришедшая весна на знаках Зодиака – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды к вам благосклонны – на этой неделе вам сопутствует удача практически во всем, за что вы ни возьметесь.

Любовь

Начало недели будет таким насыщенным и активным, что личная жизнь отойдет на второй план. А вот среда подходит для романтики и других дел, которыми вам приятно заниматься.

Финансы

Самые лучшие дни для финансовых вопросов – четверг и пятница. Вполне возможно, вам удастся увеличить свой доход.

Здоровье

Хороший период для восстановления. Если вы недавно болели или болеете сейчас, у вас появится шанс вылечиться или найти способ укрепить организм.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Ура! Период затишья завершен! Неделя порадует Овнов, уже засидевшихся на скамейке запасных. Вам предстоит много общения, особенно хорошо оно пойдет с людьми, с которыми вас связывают общие цели и интересы. Выходные обязательно порадуют приятными событиями и откроют перед вами новые перспективы.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Не то чтобы фортуна от вас отвернулась, но начало недели будет не самым радужным – все дела, связанные с деньгами, лучше отложить на другое время, сейчас вы потерпите неудачу. К тому же вы попадете в поле зрения аферистов, держите ухо востро. Со среды дела начнут налаживаться, и к выходным все снова станет хорошо.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Все важные вопросы, касающиеся работы, карьеры и денег, нужно решить до среды, когда вы в ударе. Со среды в этих сферах лучше отказаться от активных действий, чтобы не навлечь на себя неприятности. Проявите максимум дипломатичности и избегайте конфликтов. Пятница и выходные хороши для общения с друзьями.

Раки (22 июня — 22 июля)

С понедельника по четверг Раки успешны в финансовых вопросах и карьере. Пятница – день неприятный, все будет валиться из рук, можно навлечь на себя гнев руководства, поссориться с коллегами. Потерпите и не делайте резких движений. В воскресенье ситуация выровняется. Душевное спокойствие вы обретете в кругу семьи и близких друзей.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит сложная неделя. Вас везде подкарауливают проблемы, неприятности, ссоры, сплетни и конфликты. Это все не улучшит вашего настроения и работоспособности. Передышка наступит в пятницу и субботу, вам снова захочется что-то делать. В воскресенье важно ни с кем не поругаться.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Понедельник и вторник – дни рутины, дел скучных, но необходимых. Потом спокойное время кончится и начнется свистопляска со срывом планов, отменой или переносом мероприятий. Это выбьет вас из колеи, и вы можете наделать ошибок. Не теряйте бдительности и будьте осторожны. В выходные отдыхайте, восстанавливайте силы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начало недели – время романтики для Весов, особенно для тех, кто находится в активном поиске. Знакомьтесь, ходите на свидания, мечтайте. Середина недели пройдет спокойно. С пятницы по воскресенье – травмоопасный период, да и с концентрацией у вас будет так себе, так что на эти дни не стоит планировать что-то серьезное.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Личная жизнь Скорпионов – сплошные качели. Пока Весы купаются в романтике, Скорпионы ссорятся. Постарайтесь сдерживаться. Если не удастся – со среды наступит хороший период, чтобы мириться и улучшать отношения. Воскресенье подпортит финал недели и принесет неприятный сюрприз. Будьте готовы к возможным осложнениям.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов на повестке тоже любовь и отношения, именно они будут главными на этой неделе. Семейным Стрельцам нужно приложить максимум усилий, чтобы не вступить в конфликт со своими половинками. Зато свободным представителям знака можно и нужно много общаться и знакомиться во все дни, кроме среды и четверга.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Первая половина недели дарует Козерогам удачу и успех. Пользуйтесь моментом, чтобы достичь желаемого результата в работе и финансах. Пятница и суббота принесут накаленную атмосферу и чреваты скандалами, постарайтесь этого не допустить. Воскресенье остудит пыл и настроит на мирный лад. Отдыхайте.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям удается буквально все. Хотите заработать больше денег? Без проблем. Хотите продвинуться по службе? Пожалуйста. Жаждете больших перемен? Вперед, вам по плечу! Такой будет вся неделя, и только воскресенье окажется не таким приятным – будьте терпимее к близким, иначе ссоры не миновать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.